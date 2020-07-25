Выяснилась опасность распития алкоголя в жару

Употребление алкоголя опасно в жару, поскольку усугубляет негативное воздействие высокой температуры на организм.

OBOZREVATEL предлагает узнать, чем грозит распитие спиртных напитков в летний зной.

Повышен риск сердечного приступа

В жару вместе с потом из организма выводятся калий и натрий, необходимые для нормальной работы сердца. Поэтому людям с болезнями сердца категорически нельзя употреблять алкоголь в жару.

Обезвоживание

Если выпить в жару, алкоголь усилит обезвоживание организма, поскольку он заставляет почки не удерживать воду, а выводить ее.

Употребление алкоголя усугубляет негативное воздействие высокой температуры на организм Фото: Pixabay

Опьянение наступает быстрее

В жаркую погоду алкогольное опьянение наступает быстрее. Человек испытывает затруднения в координации движений, внимание его рассеяно, реакция замедленна, также страдает способность адекватно оценивать свои возможности и ситуацию вокруг.

Жара переносится тяжелее

Из-за выпитого спиртного мозгу сложно оценивать внутреннюю температуру организма, из-за чего может показаться, что алкоголь согревает. Кроме того, сосуды кожи расширяются, но от жаркого воздуха не стоит ждать охлаждения.

Важно помнить о том, что алкоголь вреден для сердечно-сосудистой системы, с ним связывают восемь видов рака, цирроз печени, панкреатит, гепатит и другие тяжелые заболевания. Как и курение, употребление спиртного вызывает зависимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может подорожать алкоголь: власти хотят ужесточить правила для производителей.