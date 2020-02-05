Вывез в лесополосу: на Черкасщине мужчина убил жениха дочери. Видео

В лесополосе на Кировоградщине нашли тело 25-летнего жителя Умани (Черкасская область), который пропал без вести полтора года назад.

Как сообщают "Надзвичайні новини", главным подозреваемым в убийстве является отец его невесты. Мужчина сознался в преступлении, однако утверждает, что трагедия случилась случайно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

За это время тело мужчины почти полностью разложилось. Установить личность удалось по кусочку паспорта. Как рассказала мать погибшего Алексея, отец его невесты Тамары сразу невзлюбил будущего зятя, поскольку тот якобы злоупотреблял алкоголем.

Погибший Алексей

Мать погибшего

Мужчина постоянно пытался их разлучить. Однако это не удавалось. Местные даже говорят, что Тамара родила от Алексея ребенка.

"Постоянно видел их вдвоем. На остановку вместе ходили, возвращались вместе. Видел, что она уже была в положении. По его поведению не было видно, что ее держат насильно. У каждого из нас есть проблемы, но если бы он поменьше злоупотреблял спиртными напитками, то вообще был бы замечательным человеком", – рассказал сосед погибшего Николай Ищенко.

Одна из ссор из-за алкоголя между тестем и зятем закончилась трагедией. Посреди улицы Иван толкнул Алексея, который при падении ударился головой. Чтобы скрыть следы преступления Иван бросил тело в багажник машины и отвез в соседнюю область.

"Отец невесты признался и показал место, где закопал тело. Он рассказал, что выйдя на остановке, увидел, что Леша был пьян и вел себя агрессивно. Тогда Иван его ударил и тот упал и ударился о камень", – сообщила мать погибшего.

Иван же уверяет, что убил Алексея случайно, однако отвез тело в Кировоградскую область и выбросил в лесополосе. Через несколько дней туда вернулся, завернул погибшего в полиэтилен и закопал.

В настоящее время проводится досудебное расследование. За убийство Ивану грозит до 15 лет заключения.

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