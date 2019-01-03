''Выводок саранчи'': в Крыму ополчились против ''понаехавших'' россиян

Коренные жители временно аннексированного Крыма возмущаются массовому желанию россиян переехать жить на полуостров.

Так, люди недовольным тем, что в регионе, где и без того высокие цены и низкие зарплаты, резко возрастет конкуренция при поиске работы. Такие настроения крымчан подтверждает переписка на одном из форумов, которую обнародовал блогер КРЫМский бандеровец на своей странице в Twitter.

Бурная дискуссия развернулась под сообщением жительницы Санкт-Петербурга, которая якобы по состоянию здоровья хочет переехать на оккупированный полуостров со своей семьей и просит дельных советов по этому поводу.

Аннексия Крыма Россией РИА "Новости"

Однако вместо советов женщине ответили жалобами на упадок в Крыму или вовсе претензиями по поводу неоправданного ажиотажа россиян с переездом в курортный регион.

"В Севастополе работы нет, жилье стоит дороже, чем в Москве", "Так же и в Симферополе", "Все плохо", "Мест нет", "Не думайте, тут жо...", "Не переезжайте, будете в ужасе, хуже не бывает", "Да сколько же вас там еще таких семей? Все, у нас квот нет. И вообще, у нас все плохо, и воздух грязный, не фиг тут делать!", "Все очень грустно в Крыму, в основном из-за таких же приезжих", "Все в Крым переезжают по состоянию здоровью. Где вы были раньше, шесть, семь, восемь лет назад? Или резко у всех здоровье ухудшилось? Крым не резиновый", — возмущаются местные жители.

Форум с жалобами крымчан Twitter КРЫМского бандеровца

Форум с жалобами крымчан Twitter КРЫМского бандеровца

КРЫМский бандеровец также прокомментировал сложившуюся ситуацию, удивившись тому, как слепо россияне доверяют пропаганде о "процветающем" полуострове, который на самом деле уже прозябает.

"Крым. Понаехавших под елку заказывали? Уверен, что нет. А они все прут и прут. Местные отбиваются от очередного выводка саранчи, попутно делясь с ними новостями процветания острова-404", — написал он.

Крым. Понаехавший под ёлку заказывали? Уверен, что нет. А они все прут и прут. Местные отбиваются от очередного выводка саранчи, попутно делясь с ними новостями процветания острова-404. Комментов очень много (свыше 100), и все они такие pic.twitter.com/F2zynvzygp — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 января 2019 г.

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