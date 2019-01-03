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''Выводок саранчи'': в Крыму ополчились против ''понаехавших'' россиян

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Коренные жители временно аннексированного Крыма возмущаются массовому желанию россиян переехать жить на полуостров.

Так, люди недовольным тем, что в регионе, где и без того высокие цены и низкие зарплаты, резко возрастет конкуренция при поиске работы. Такие настроения крымчан подтверждает переписка на одном из форумов, которую обнародовал блогер КРЫМский бандеровец на своей странице в Twitter.

Бурная дискуссия развернулась под сообщением жительницы Санкт-Петербурга, которая якобы по состоянию здоровья хочет переехать на оккупированный полуостров со своей семьей и просит дельных советов по этому поводу.

Аннексия Крыма Россией

Аннексия Крыма Россией

РИА "Новости"

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Однако вместо советов женщине ответили жалобами на упадок в Крыму или вовсе претензиями по поводу неоправданного ажиотажа россиян с переездом в курортный регион.

"В Севастополе работы нет, жилье стоит дороже, чем в Москве", "Так же и в Симферополе", "Все плохо", "Мест нет", "Не думайте, тут жо...", "Не переезжайте, будете в ужасе, хуже не бывает", "Да сколько же вас там еще таких семей? Все, у нас квот нет. И вообще, у нас все плохо, и воздух грязный, не фиг тут делать!", "Все очень грустно в Крыму, в основном из-за таких же приезжих", "Все в Крым переезжают по состоянию здоровью. Где вы были раньше, шесть, семь, восемь лет назад? Или резко у всех здоровье ухудшилось? Крым не резиновый", — возмущаются местные жители.

Форум с жалобами крымчан

Форум с жалобами крымчан

Twitter КРЫМского бандеровца

Форум с жалобами крымчан

Форум с жалобами крымчан

Twitter КРЫМского бандеровца

КРЫМский бандеровец также прокомментировал сложившуюся ситуацию, удивившись тому, как слепо россияне доверяют пропаганде о "процветающем" полуострове, который на самом деле уже прозябает.

"Крым. Понаехавших под елку заказывали? Уверен, что нет. А они все прут и прут. Местные отбиваются от очередного выводка саранчи, попутно делясь с ними новостями процветания острова-404", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
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Livesey David
Livesey David
Это тот самый упоротый бандеровец, которого 100 раз на фейках ловили, да хахлы, вы можете ему верить. ))
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Очередной бред для кастрюль. Да,да крымчане соскучились по обхохлячиванию
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да-а-а с работой в Крыму тяжело... только вы пока не расскащывайте чубакам , что например ранорабочего за 1000 рублей в день (450грн) хер найдёшь ... только украинцы соглашаются . Но их брать стремно, ФНС штрафануть может ,а местные или "понаехавшие с материка меньше чем за полторушку в день (650 гон) не соглашаются и это "разнорабочие!!! А Например экскаваторшика меньше чем за 70 тыс не найдёшь (29 тыс гривень) и это без опыта . Так что не слушайте вы свои СМИ . В Крыму и в Севастополе все строится В строительных супермаркетах очереди ,фуры не успевают товары подвозить , ощущается острый дефицит строительной рабочей силы . Да и в других сферах особого спада не замечено .
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Пигин Макс
Пигин Макс
Семёнов Александр, Тсссс!!! Сейчас окраинские голодранцы ринутся все в Крым. А оно нам надо?
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