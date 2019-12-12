"Выводили в офшор миллионы": Лавренюк рассказал, как чиновники организовали коррупцию в порту "Лотос"

Национальная полиция Украины раскрыла коррупционную схему с участием экс-чиновников госкомпании "Черноморское морское пароходство", которые нанесли государству убытков на десятки миллионов долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Он отметил, что в 1991 году во Вьетнаме было создано совместное предприятие "Лотос", которое управляло одноименным морским портом. В числе собственников были три компании: с украинской стороны Черноморское морское пароходство, с вьетнамской — фирмы Vietrans и VOSA.

Лавренюк рассказал, как чиновники организовали коррупцию в порту "Лотос"

Находящиеся во Вьетнаме должностные лица украинской госкомпании создали коммерческую фирму "Лотос Марин J.S.C.", в пользу которой были отчуждены активы ранее созданного совместного предприятия "Лотос".

"Подписали убыточные и фиктивные договоры, и вывели в офшоры несколько миллионов десятков долларов США. До этой схемы СП "Лотос" принадлежало 49% акций в ее статутном капитале, теперь – всего лишь 5%. Некоторое время Украина получала какие-то копейки как дивиденды, но со временем потеряла связь с иностранными партнерами, со своими же представителями за границей", – написал Юрий Лавренюк.

Нацполиция предъявила экс-чиновникам обвинение по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 УКУ. Им вменяют противоправное завладение имуществом предприятия.

По словам Лавренюка, команда Министерства инфраструктуры вместе с правоохранительными органами "вела" это дело на протяжении 3 лет. При этом, он считает, что его предшественники в МИУ могли пресечь схему вокруг порта "Лотос" еще несколько лет назад. Однако вместо этого они добивались отставки Лавренюка, который лично курировал это дело.

"Вспомните истерическое выступление с трибуны Андрея Мотовиловца, который дрожащим голосом обвинил меня в коррупции и неизвестно еще в чем. Во время этой "схемы века" он был правой рукой тогдашнего фактического руководителя МИУ Шульмейстера. Я не один год работал в том же министерстве и прекрасно знаю: при желании эту схему можно было своевременно отследить и ликвидировать, вернув государству все, что ему принадлежит. Так чего же борцы с коррупцией не отслеживали?", – написал он.

Напомним, 4 октября во время вечернего заседания ВРУ нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец с трибуны парламента потребовал отставки Лавренюка на том основании, что тот якобы "строил коррупционные схемы". Со своей стороны Лавренюк предположил, что выступление Мотовиловца может быть следствием подкупа или запугивания. Он сообщил, что лично знаком с нардепом, но ни разу не слышал от того критики или претензий.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на данный момент в стране полностью отсутствует коррупция на высшем уровне.

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