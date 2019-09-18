Главная Новости
18 сентября • обновлено в 10:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Вытирала сопли": скандал в детсаде Одессы получил продолжение

2.6т Читать материал на украинском

В Одессе скандал вокруг воспитательницы детсада, которая грубо обходилась с ребенком и стала "звездой сети", получил продолжение.

Как выяснилось, женщину сразу же уволили. В трудовой книжке записали – из-за грубого нарушения трудовой дисциплины, передает "ТСН".

Вины женщина не признает. "Она вытирала ребенку сопли и говорит, что ей было неудобно, потому что ребенок не любит, когда к нему подходят и вытирают сопли. Я поражена поступком воспитателя. Такие методы работы недопустимы в работе воспитателя. Уволили", – отметила директор Одесского дошкольного учебного заведения №224 Вита Баранова.

Новости
"Ты что, тупой? Пошел вон!" В Украине родители забили тревогу из-за издевательств в детсадах

Женщина грубо унизила ребенка

Женщина грубо унизила ребенка

Скриншот с видео

Психолог же считает, что ребенок однозначно испытал стресс от такого общения с воспитательницей. Действия работницы детсада она оценивает как непрофессиональные.

"Она себя совсем не контролирует. Она это делает на улице. Понятно, что ее кто-то может видеть. Можно говорить о том, что этот человек делал это не впервые", – отметила психолог Оксана Сидун.

Как писал OBOZREVATEL, в школе №68 Одессы уволили учительницу истории Людмилу Мариуцу, которая на уроках занималась российской пропагандой и умышленно навязывала детям антиукраинскую позицию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel