Диабет, инфаркт и 50 дней в реанимации: подробности смерти от COVID-19 известного инфекциониста из Киева

Коронавирус забрал жизнь еще одного врача. Не стало 61-летнего инфекциониста, бывшего заведующего инфекционной реанимацией Киевской больницы №9 Александра Артемова. Пятьдесят дней он провел в реанимации, где врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

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Где именно Александр Артемов подхватил коронавирус, сказать сложно. Последний год он уже был на пенсии и заведовал страховой медициной в столичной больнице №5. А до этого много лет работал в Александровской больнице, затем возглавлял инфекционную реанимацию в Киевской больнице №9.

"Несмотря на то, что он занимался страховой медициной, он подменял врачей в инфекционке. Например, в сентябре, когда я был в отпуске, он работал тут в реанимации вместо меня. После этого он уехал в отпуск в Турцию, хорошо отдохнул, вернулся, похудел на 10 кг и чувствовал себя хорошо, пока не заболел", – рассказывает заведующий инфекционной реанимацией столичной больницы №5 Виктор Омельяненко.

По словам коллеги, Александр Артемов первые 10 дней болел дома, потом оказался в отделении больницы №4, и уже через несколько дней его положили в реанимацию. Всего в больнице он пробыл пятьдесят дней.

"Это было тяжелое время. Практически все время он был на кислороде. В реанимации мобильный телефон забирают. Только иногда, когда ему становилось лучше, он отправлял жене Ирине сообщения. Конечно, и он, и родные надеялись на то, что он справится с болезнью. Но не случилось. У меня сейчас такое ощущение, что я потеряла большого друга. И если мне понадобится медицинская помощь, то мне больше уже не к кому обратиться", – рассказывает коллега по работе в больнице №9, заведующая патолого-анатомическим отделением Диана Афанасиади.

Омельяненко уточняет, что в последнее время врачи уже хотели отойти от кислородной маски. Но было еще страшновато самому пациенту оставаться без помощи спасительного газа. "У Александра Евгеньевича были сопутствующие болезни, сахарный диабет, гипертония и сердечно-сосудистые проблемы. Все это и стало причиной смерти, к сожалению", – говорит Омельяненко.

Также лет десять назад Артемов перенес инфаркт. У доктора осталась семья – супруга Ирина, врач-гинеколог. И 26-летний сын Андрей.

На странице в Facebook у доктора много фотографий собак, он очень любил животных. Раньше у него был кот породы голубой британец. А сейчас остался французский бульдог, которого доктор очень любил.

Все, кто знал Артемова, рассказывают, что он был очень добрым, интеллигентным и грамотным врачом. Он никогда не повышал голос на своих подчиненных, разговаривал очень интеллигентно, но доходчиво. И люди его понимали и тянулись к нему.

"Это врач из тех, которых сейчас уже не выпускают. Он к каждому пациенту подходил индивидуально, а не по протоколу, как сейчас учат. Он за каждого переживал. И учился постоянно. Я сама работаю патологоанатомом, и он приходил к нам в бюро на каждое вскрытие. Потому что хотел до конца понять, что произошло с человеком, не упустили ли они что-то. Еще несколько лет назад в Киеве была эпидемия кори, два года этой инфекцией болели взрослые. Так вот у Артемова за это время не умер ни один пациент! Он всех вытащил, кто попадал к нему", – говорит Афанасиади.

Сам Артемов специализировался на тяжелых менингитах, вирусных гепатитах и пневмониях. Водном из интервью он рассказывал, что ему приходилось бороться и с эпидемией дифтерии, которая длилась в Украине десять лет – с 1992 по 2002 год. И самые тяжелые больные проходили через его руки. При чем часто это были пациенты, которых не долечили в других клиниках.