Главная Новости
9 мая • обновлено в 11:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Вытащил 48 человек! Ветеран рассказал о памятном бое Второй мировой

1.1т
Читать материал на украинском

Один из немногих оставшихся в живых настоящих ветеранов Второй мировой войны, 95-летний Василий Хильченко из Кировоградской области рассказал о памятном бое в марте 1944 года.

В интервью OBOZREVATEL он вспомнил, что тогда было ужасное ненастье.

"И так случилось, что ночью, когда не было командира полка, немцы отогнали нас на полкилометра с позиций. Там стоял их дзот, им было очень хорошо нас видно. Чуть пошевелишься, уже стреляют. И тогда поступил приказ – восстановить позиции. Глупость такая, но нужно выполнять", – отметил ветеран.

По его словам, в результате боя сгорели два танка и самоходка, а он сам вытащил с поля боя 48 человек.

Ветеран Василий Хильченко

Ветеран Василий Хильченко

"Конечно, все были тяжелораненые. У кого пробиты ноги, кому угодило в грудь, живот, кому в голову. Если санинструктор дотащит раненого до санвзвода в течение часа-двух, то у человека есть шанс выжить. Когда он лежит 3-4 часа без помощи, то уже все. А задета артерия на шее, не дай Бог, то боец просто умирал на глазах", – подчеркнул Хильченко.

Ветеран признался, что у него всегда гимнастерка или шинель по локоть были в крови – одежда не успевала просыхать.

"Помню, тащу офицера, у него прострелены обе ноги. Ему больно, он так матерится. Наложить шины не могу, нам выдавали всего по две, и я их уже использовал. Скрыться в поле негде, сплошной бурьян. Говорю: "Терпи, мне тебя нужно вытащить, я не могу тебя бросить". И так я натаскался раненых, что, когда вернулся, упал на сено и заснул – пушкой не разбудить", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилась откровенная исповедь волонтера, участника войны на Донбассе Олега Карпенко о том, как на передовой спасают тяжелораненых украинских воинов и об ощущениях, когда уберечь Героев от смерти не удается.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.

Тема
День Победы
Место
Украина
Теги
война победа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
доверять ему оснований нет . Таких сказочников ещё много ходит . Настоящих ветеранов уже давно нет .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Он Алекс
Он Алекс
Pollak John, да, на России именно так, все поумирали от заботы кремлевской клики так и не дождавшись элементарного отношения, ленточками обвязывают 1 раз в год, вот и вся помощь от пу.......
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 710.

    Вылечились: 2909. Умерли: 375.

  • В мире заболели уже 4 миллиона человек, погибли – более 276 тысяч.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • Медики уточнили ранний симптом коронавируса: появляется на третий день.

  • Умирают от COVID-19 в два раза чаще: исследования указали на основную группу риска.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги