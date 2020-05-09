Вытащил 48 человек! Ветеран рассказал о памятном бое Второй мировой

Один из немногих оставшихся в живых настоящих ветеранов Второй мировой войны, 95-летний Василий Хильченко из Кировоградской области рассказал о памятном бое в марте 1944 года.

В интервью OBOZREVATEL он вспомнил, что тогда было ужасное ненастье.

"И так случилось, что ночью, когда не было командира полка, немцы отогнали нас на полкилометра с позиций. Там стоял их дзот, им было очень хорошо нас видно. Чуть пошевелишься, уже стреляют. И тогда поступил приказ – восстановить позиции. Глупость такая, но нужно выполнять", – отметил ветеран.

По его словам, в результате боя сгорели два танка и самоходка, а он сам вытащил с поля боя 48 человек.

Ветеран Василий Хильченко

"Конечно, все были тяжелораненые. У кого пробиты ноги, кому угодило в грудь, живот, кому в голову. Если санинструктор дотащит раненого до санвзвода в течение часа-двух, то у человека есть шанс выжить. Когда он лежит 3-4 часа без помощи, то уже все. А задета артерия на шее, не дай Бог, то боец просто умирал на глазах", – подчеркнул Хильченко.

Ветеран признался, что у него всегда гимнастерка или шинель по локоть были в крови – одежда не успевала просыхать.

"Помню, тащу офицера, у него прострелены обе ноги. Ему больно, он так матерится. Наложить шины не могу, нам выдавали всего по две, и я их уже использовал. Скрыться в поле негде, сплошной бурьян. Говорю: "Терпи, мне тебя нужно вытащить, я не могу тебя бросить". И так я натаскался раненых, что, когда вернулся, упал на сено и заснул – пушкой не разбудить", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилась откровенная исповедь волонтера, участника войны на Донбассе Олега Карпенко о том, как на передовой спасают тяжелораненых украинских воинов и об ощущениях, когда уберечь Героев от смерти не удается.

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