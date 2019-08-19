Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор: невероятные кадры

В городе Гдыня (Польша), на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019", демонстрационное выступление украинского летчика, подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 признали лучшим пилотажем.

Об этом написала пресс-служба воздушного командования "Центр" на своей странице в Facebook. В сети разместили соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В понедельник, 19 августа, украинские экипажи Су-27, Су-24 и Ил-76МД, которые принимали участие в авиационном показе, должны вернуться в Украину.

Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор Facebook/Повітряне командування Центр

Пресс-служба отметила, что бомбардировщик типа Су-24 впервые принимал участие в международном авиационном показе.

Во время статического показа посетители осмотрели самолеты Су-27, Су-24 и Ил-76МД, фотографировались и общались с летными экипажами.

"Благодарили за незабываемое и непревзойденное выступление подполковника Юрия Булавки. Европейская публика осталась в восторге от сольного показа украинского пилота, натренированности и высокого уровня подготовки всех экипажей!" – отметили в сообщении.

Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор Facebook/Повітряне командування Центр

Его выполнил летчик, подполковник Юрий Булавка на боевом истребителе Су-27 Facebook/Повітряне командування Центр

Выступление признали лучшим пилотажем Facebook/Повітряне командування Центр

Авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" состоялось в городе Гдыня (Польша) Facebook/Повітряне командування Центр

Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор Facebook/Повітряне командування Центр

Его выполнил летчик, подполковник Юрий Булавка на боевом истребителе Су-27 Facebook/Повітряне командування Центр

Выступление признали лучшим пилотажем Facebook/Повітряне командування Центр

Авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" состоялось в городе Гдыня (Польша) Facebook/Повітряне командування Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, летчики 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ триумфально выступили на британском авиашоу Riat-2019.

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