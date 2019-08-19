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Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор: невероятные кадры

2.2т Читать материал на украинском

В городе Гдыня (Польша), на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019", демонстрационное выступление украинского летчика, подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 признали лучшим пилотажем.

Об этом написала пресс-служба воздушного командования "Центр" на своей странице в Facebook. В сети разместили соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В понедельник, 19 августа, украинские экипажи Су-27, Су-24 и Ил-76МД, которые принимали участие в авиационном показе, должны вернуться в Украину.

Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор

Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор

Facebook/Повітряне командування Центр

Пресс-служба отметила, что бомбардировщик типа Су-24 впервые принимал участие в международном авиационном показе.

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Во время статического показа посетители осмотрели самолеты Су-27, Су-24 и Ил-76МД, фотографировались и общались с летными экипажами.

"Благодарили за незабываемое и непревзойденное выступление подполковника Юрия Булавки. Европейская публика осталась в восторге от сольного показа украинского пилота, натренированности и высокого уровня подготовки всех экипажей!" – отметили в сообщении.

Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор

Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор

Facebook/Повітряне командування Центр

Его выполнил летчик, подполковник Юрий Булавка на боевом истребителе Су-27

Его выполнил летчик, подполковник Юрий Булавка на боевом истребителе Су-27

Facebook/Повітряне командування Центр

Выступление признали лучшим пилотажем

Выступление признали лучшим пилотажем

Facebook/Повітряне командування Центр

Авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" состоялось в городе Гдыня (Польша)

Авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" состоялось в городе Гдыня (Польша)

Facebook/Повітряне командування Центр

Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор

Выступление украинского летчика на авиашоу в Польше вызвало фурор

Facebook/Повітряне командування Центр

Его выполнил летчик, подполковник Юрий Булавка на боевом истребителе Су-27

Его выполнил летчик, подполковник Юрий Булавка на боевом истребителе Су-27

Facebook/Повітряне командування Центр

Выступление признали лучшим пилотажем

Выступление признали лучшим пилотажем

Facebook/Повітряне командування Центр

Авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" состоялось в городе Гдыня (Польша)

Авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" состоялось в городе Гдыня (Польша)

Facebook/Повітряне командування Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, летчики 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ триумфально выступили на британском авиашоу Riat-2019.

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Место
Украина
Тег
самолет
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
А чё на москальском истребителе? Ганьба и зрада
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Один и тот же истребитель с одним и тем же лётчиком гоняют по разным авиашоу и "удивляют". Су-27, Су-24, Ил-76... Спасибо украинцам за рекламу советских самолётов!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Интересные люди. С минуты на минуту путен нападет, а они истребитель в Польшу отправили... А если оставшийся дома самолёт сломается, а тут война. Что делать будут?
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