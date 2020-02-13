Выстрелы украинского производства для САУ "Акация" успешно прошли испытания

Дочернее предприятие компании "Украинская бронетехника", "Рубин-2017", провело успешные испытания новой продукции – выстрела для самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация". Испытания проходили 6 февраля на военном полигоне Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова" в городе Павлоград.

Новый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм разработан на собственные средства предприятия. Он также может использоваться для стрельбы из пушек Д-20, МЛ-20, 2А65 и 2С19. Боеприпас предназначен для уничтожения артиллерии, минометов и других огневых средств противника, живой силы, объектов тыла и органов управления войсками, а также полевых и долговременных оборонительных сооружений.

В состав выстрела входит гильза, подлежащая ремонту и повторному использованию до 6 раз. Основным отличием нового снаряда является малочувствительное взрывчатое вещество "БАС", прошедшее весь цикл испытаний. Использование новой взрывчатки значительно снижает риски группового подрыва снарядов в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на арсеналах и артиллерийских позициях.

Конструкторское бюро компании "Рубин-2017" ведет разработку новой, более экономичной в производстве, гильзы для указанных орудий и новейшего снаряда повышенной дальности с улучшенными аэродинамическими характеристиками.

Для этого этапа – испытаний Главного конструктора – использовался снаряд в инертном исполнении. Далее начинается подготовка к предварительным испытаниям по программе Центрального научно-исследовательского института ВС Украины.

Новый артиллерийской выстрел – это не первая подобная продукция, разработанная "Рубин-2017" для удовлетворения потребностей украинской армии. В прошлом году предприятие уже поставило Вооруженным Силам значительное количество осколочно-фугасных снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Параллельно с испытаниями идет подготовка производственных мощностей компании "Рубин-2017" к серийному производству нового выстрела.

В планах на 2020 – 2021 годы завершить разработку и начать серийное производство десяти образцов современных артиллерийских боеприпасов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!