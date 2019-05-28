Убил жену и застрелился: подробности трагедии с семьей меценатов на Прикарпатье

Известный меценат и адвокат из города Коломыя в Ивано-Франковской области Михаил Петрив, вероятно, застрелил жену, устроил пожар и потом покончил с собой. Первая версия об убийстве супругов и поджоге дома с целью сокрытия следов преступления, опубликованная в местных СМИ, пока не находит подтверждения. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Были проблемы со здоровьем?

Михаил Петрив

Как выяснил OBOZREVATEL, первым заметил огонь и вызвал пожарных сосед погибшего, который жил в доме напротив. По его словам, он вместе с товарищем, вышел на балкон и увидел дым, поднимавшийся с чердака.

Соседи считают, что наиболее вероятной версией произошедшего является самоубийство. По их мнению, вначале Петрив застрелил жену, поджег дом и потом покончил с собой. Почему он это сделал, никто сказать не может.

Все в один голос говорят, что никаких событий, которые могли побудить мужчину расстаться с жизнью, в семье погибшего не случались. Последние дни перед смертью и меценат, и его жена выглядели как всегда жизнерадостно. Единственной причиной, как говорят соседи, могли быть проблемы со здоровьем. Однако, что за проблемы, никто не уточняет.

Дом Михаила Петрива dzerkalo.media

Основная версия полиции

В полиции также считают самоубийство основной версией. Руководитель Коломыйского горрайонного отдела полиции Остап Билейчук рассказал OBOZREVATEL, что по факту открыто уголовное производство по двум статьям – убийство и незаконное хранение оружия. В доме были обнаружены два трупа – мужчины с огнестрельным ранением в районе грудной клетки и женщины с ранением в живот. Кроме этого, были найдены незарегистрированный обрез от ружья, пистолет, а также патроны к ним.

Среди главных версий, которые разрабатывает полиция – это убийство и самоубийство. По словам Остапа Билейчука, конкретно можно будет что-то сказать после проведения всех экспертиз. Однако есть несколько фактов, которые так или иначе подтверждают именно версию самоубийства.

Дом Михаила Петрива dzerkalo.media

Об этом, в частности, говорит то, что все двери и окна квартиры Михаила Петрива были закрыты изнутри. Следов внешнего проникновения обнаружено не было. Пожарные, приехавшие на место происшествия, вынуждены были выламывать металлическую решетку на окне. Кроме этого, на месте оставались все ценности, как материальные, так и денежные, ничего из дома не исчезло.

Также полиция, используя служебную собаку, не выявила следов никого другого кроме Михаила Петрива и жены, а расположение тел отвечает именно версии самоубийства.

Ну и еще один весомый факт – следствие выявило предсмертную записку. В ней автор просит прощения у родных и друзей и прощается. Также там есть распоряжения относительно имущества, которое осталось.

Новости Facebook буде боротись з самогубствами в режимі онлайн

Судя по всему, события могли развиваться так: в 18.20 Михаил Петрив приехал домой. Между ним и женой, как отмечают в полиции, возник конфликт. Тогда мужчина выстрелил в супругу, после чего поджег дом и застрелился сам. Но так ли было на самом деле, однозначно сможет сказать только следствие.

Михаил Петрив – известный коломыйский адвокат и общественный деятель. Кроме профессиональной деятельности, он активно занимался меценатством и общественной работой. В частности, Петрив был основателем культурологического проекта "Коломыя наш город" и одним из основателей краеведческой серии "Коломийская библиотека". Оба проекта были посвящены истории и культуре Коломыи и района.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!