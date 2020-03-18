Выставляют блокпосты и запрещают выезжать. Из-за коронавируса в Черновицкой области закрыли три села

Три села в Хотинском районе Черновицкой области закрыли на обсервацию – Коленковцы, Грозинцы и Бочковцы. Причина — коронавирус. Именно тут живет женщина, которая подхватила этот вирус и сейчас находится в больнице. Недавно она вернулась из Италии, до последнего принимала активное участие в жизни села, ходила на митинги и тесно общалась с местной властью.

"Наши села полностью изолируют, предупредили, что сейчас выставляют блокопосты. Въезд и выезд будет полностью прекращен. Уже говорят, что председатель сельсовета одного из наших сел, с которым контактировала эта заболевшая женщина, лежит дома с температурой. Также госпитализировали ее внуков, им сделают тест на коронавирус", – рассказала OBOZREVATEL сельская жительница.

Она добавляет, что масок в аптеках в их селах нет по прежнему. А местные власти перешли на удаленный прием посетителей — общаются с жителями по телефону. В магазинах ест все продукты, а пожилым и одиноким власти будут помогать – организуют доставку всего необходимого.

Пикет под Черновицкой ОГА. Среди участников была женщина, которая привезла коронавирус из Италии acc.cv.ua

"За последние дни вернулось много людей из-за границы, которые были в Европе на заработках. Хорошо, что сейчас погода хорошая, многие уже работают на своих огородах, поэтому меньше общаются и ходят по улицам", – говорит жительница одного из сел Ирина.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, об одном из случаев заболевания коронавирусом в Хотинском районе нам рассказали местные жители. Говорят, что его привезла женщина, три года проработавшая в Италии. Из-за объединения сел в общины местные жители проводят акции протеста, активной участницей которых является именно эта женщина.

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