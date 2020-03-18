Главная Новости
18 марта • обновлено в 13:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Евгения Иванова
Евгения Иванова
Журналист Все статьи автора

Выставляют блокпосты и запрещают выезжать. Из-за коронавируса в Черновицкой области закрыли три села

Читать материал на украинском

Три села в Хотинском районе Черновицкой области закрыли на обсервацию – Коленковцы, Грозинцы и Бочковцы. Причина — коронавирус. Именно тут живет женщина, которая подхватила этот вирус и сейчас находится в больнице. Недавно она вернулась из Италии, до последнего принимала активное участие в жизни села, ходила на митинги и тесно общалась с местной властью.

"Наши села полностью изолируют, предупредили, что сейчас выставляют блокопосты. Въезд и выезд будет полностью прекращен. Уже говорят, что председатель сельсовета одного из наших сел, с которым контактировала эта заболевшая женщина, лежит дома с температурой. Также госпитализировали ее внуков, им сделают тест на коронавирус", – рассказала OBOZREVATEL сельская жительница.

Она добавляет, что масок в аптеках в их селах нет по прежнему. А местные власти перешли на удаленный прием посетителей — общаются с жителями по телефону. В магазинах ест все продукты, а пожилым и одиноким власти будут помогать – организуют доставку всего необходимого.

Пикет под Черновицкой ОГА. Среди участников была женщина, которая привезла коронавирус из Италии

Пикет под Черновицкой ОГА. Среди участников была женщина, которая привезла коронавирус из Италии

acc.cv.ua

"За последние дни вернулось много людей из-за границы, которые были в Европе на заработках. Хорошо, что сейчас погода хорошая, многие уже работают на своих огородах, поэтому меньше общаются и ходят по улицам", – говорит жительница одного из сел Ирина.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, об одном из случаев заболевания коронавирусом в Хотинском районе нам рассказали местные жители. Говорят, что его привезла женщина, три года проработавшая в Италии. Из-за объединения сел в общины местные жители проводят акции протеста, активной участницей которых является именно эта женщина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Место
Украина Черновцы
Теги
вирус трудовая миграция карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги