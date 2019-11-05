Российские СМИ устроили истерию из-за празднования, посвященного 76-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, на котором якобы выставили караул из "фашистов".

"В селе Ворзель в Киевской области в караул возле памятника Красной армии поставили молодых людей в форме германского вермахта", – написала "Комсомольская правда".

За ней информацию подхватили и другие издания пропагандистов. По данным росСМИ, организаторы попытались оправдаться. Они заявили, что люди в фашисткой форме, которых поставили у братской могилы, являются реконструкторами.

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Скриншот

Фото, ставшее причиной фейка Facebook Татьяны Мелещенко

В действительности, в Ворзеле состоялся седьмой Фестиваль реконструкторов военных событий времен Второй мировой войны, на который съехались более 100 участников из Киева и области, Одессы, Житомира, Николаевской, Херсонской областей.

"Эсэсовцы" и "красноармейцы" заступили в караул у памятника в украинском селе. 3 ноября у монументов погибших состоялась масштабная реконструкция освобождения Ворзеля. Привезли военную технику и другие атрибуты для реконструкции", – опровергло фейковую новость "Радио Комсомольская правда".

РосСМИ прокололись с очередным фейком об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время слушаний в Европейском суде по правам человека относительно ситуации в оккупированном Крыму Россия оскандалилась очередным фейком об Украине. Представители страны-агрессора заявили, что на момент аннексии полуострова Украина якобы управлялась "фашистскими" силами и Западом.

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