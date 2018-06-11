Украинские "асы" продемонстрировали истребители в Дании

На международном показе "Danish Air Show - 2018" продемонстрировали украинские истребители Су-27 и Ил-76.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook, воздушные "асы" продемонстрировали зрителям большое умение владения самолетом в воздухе, а также мастерство по выполнению сложных фигур высшего пилотажа.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия удалось продемонстрировать технические возможности самолетов ВС Украины. Кроме того, на статическом наземном показе была представлена ​​авиационная техника Вооруженных Сил Украины.

Королевство Дания проводит авиационные шоу раз в два года на одном из аэродромов Карапа, Скридстрепе или Ольборге.

В нынешнем авиационном показе, в Ольборге, кроме Су-27 и Ил-76, которые представляли Украину, участвовали самолеты C-130J - Королевство Великобритании F-18 - Финские военно-воздушные силы, T-55 / FB-6, MIG -15U - Королевство Норвегия, F-5E TIGER - авиация Швейцарской Конфедерации, а также авиация Греческой Республики и Испании.

Кроме того воздушная компонента Дании была представлена ​​самолетами F-16, T-17 SAAB SUPPORTER, Л-29, вертолетом EH101 MERLIN и пилотажными группами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае истребители России устроили ЧП с самолетами ВВС Израиля.