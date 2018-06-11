Украинские "асы" продемонстрировали истребители в Дании

На международном показе "Danish Air Show - 2018" продемонстрировали украинские истребители Су-27 и Ил-76.
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook, воздушные "асы" продемонстрировали зрителям большое умение владения самолетом в воздухе, а также мастерство по выполнению сложных фигур высшего пилотажа.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия удалось продемонстрировать технические возможности самолетов ВС Украины. Кроме того, на статическом наземном показе была представлена авиационная техника Вооруженных Сил Украины.
Королевство Дания проводит авиационные шоу раз в два года на одном из аэродромов Карапа, Скридстрепе или Ольборге.
В нынешнем авиационном показе, в Ольборге, кроме Су-27 и Ил-76, которые представляли Украину, участвовали самолеты C-130J - Королевство Великобритании F-18 - Финские военно-воздушные силы, T-55 / FB-6, MIG -15U - Королевство Норвегия, F-5E TIGER - авиация Швейцарской Конфедерации, а также авиация Греческой Республики и Испании.
Кроме того воздушная компонента Дании была представлена самолетами F-16, T-17 SAAB SUPPORTER, Л-29, вертолетом EH101 MERLIN и пилотажными группами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае истребители России устроили ЧП с самолетами ВВС Израиля.