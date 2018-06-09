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Высший пилотаж: украинские летчики поразили сеть опасным маневром

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В сети показали опасный маневр, который успешно выполнили украинские пилоты на самолете-разведчике Су-24МР, который после модернизации поступил на вооружение ВВС Украины.

На опубликованном очевидцами видео можно наблюдать, как боевая машина стремительно приближается к расположенным на аэродроме самолетам и пролетает максимально близко над ними.

При этом железные птицы остались невредимыми.

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Летчики поразили сеть опасным маневром

Пользователей данное зрелище привело в восторг.

Су-24МР - сверхзвуковой разведывательный самолет, который может вести глубокую разведку до 400 км от линии фронта. Для этой цели он оснащен боковым радаром, позволяющим отслеживать наземные цели, включая укрепления и оборудование противника, с использованием чувствительных камер высокого разрешения, систем обнаружения радиосигналов и инфракрасных датчиков для обнаружения замаскированных объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Одесский авиационный завод провел новые испытания своего самолета Y1 "Дельфин", который совсем недавно был запущен в производство, но продолжает совершенствоваться.

Место
Украина
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