"Высшие силы против": стало известно, кого из пленных Россия не отдает Украине

Российские силовики резко против выдачи Украине незаконно удерживаемых заключенных в порядке обмена.

Об этом сообщают источники "Страны" близкие к переговорам. Речь идет о режиссере Олеге Сенцове и членах УНА-УНСО Станиславе Клыхе и Николае Карпюке.

Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке террористических актов на территории Крыма.

Карпюку и Клыху были предъявлены обвинения в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне Чеченской Республики Ичкерия, а именно в создании и управлении отрядом "Викинг", покушении на убийство и убийствах военнослужащих вооруженных сил России в 1994-1995 годах. Клых был задержан в России в 2014 году и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. А Карпюк в мае 2016 года приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

Олег Сенцов ВВС

Николай Карпюк

Станислав Клых

Как ранее сообщал журналист Алексей Венедиктов, всесильность Путина - иллюзия. Силовой блок может ему противостоять.

"Несмотря на то, что кажется, что Путин щелкнет пальцами и всех посадят на самолет чей-то и вывезут. Макрона, скажем. Нет, это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что, может быть, Путину важнее иметь отношения со своими силовиками, чем с чужими президентами", — заявил Венедиктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена с Украиной в ближайшее время. Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен может состояться до конца августа — в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.

Среди тех, кого могут вернуть Украине — Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!