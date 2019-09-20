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20 сентября • обновлено в 23:36
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"Выспался?" "Слуга народа" рассмешил украинцев реакцией на конфуз в Раде

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк, который 20 сентября уснул на заседании Верховной Рады и попал в кадр, пошутил в сети из-за конфуза.

Соответствующий пост разместил он на своей странице в Facebook.

"Что-то сна нет", – написал Беленюк, сопроводив надпись смеющимися смайликами.

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Беленюк рассмешил реакцией на сон в Раде

Беленюк рассмешил реакцией на сон в Раде

Facebook Жана Беленюка

"Выспался?" "Слуга народа" рассмешил украинцев реакцией на конфуз в Раде

Скриншот

Пользователи бурно отреагировали на реакцию спортсмена-нардепа.

"Надо домой такое же кресло, как в Раде", "Детское время еще для сна", "Выспался?", "Сбил себе режим", "Все в трудах аки пчела", "Перекимарил?", "Работаю-работаю, слышу будят", "Законопроект какой-то почитайте. Глаза и слипнутся", – сыронизировали в комментариях.

"Выспался?" "Слуга народа" рассмешил украинцев реакцией на конфуз в Раде
"Выспался?" "Слуга народа" рассмешил украинцев реакцией на конфуз в Раде
"Выспался?" "Слуга народа" рассмешил украинцев реакцией на конфуз в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Алексей Устенко также прилег отдохнуть на заседании Верховной Рады.

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Персона
Жан Беленюк
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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