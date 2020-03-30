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30 марта • обновлено в 17:42
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Высокоточные ПЦР-тесты прибыли из Южной Кореи в Украину

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В Украину из Сеула (Южная Корея) прибыл самолет со 100 тысячами высокоточных ПЦР-тестов SolGent для обнаружения коронавируса COVID-19.

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Поставила тесты для нужд Минздрава компания Caremille, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Результат до двух часов: в Украину завезли высокоточные тесты на коронавирус

После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей, в которых есть необходимые для хранения условия.

"Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на приобретение 100 тысяч тестов в Южной Корее международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы направил более 1,5 миллиона долларов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Офис президента
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