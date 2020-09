Высокие технологии и глобальная ответственность: почему IT-сектор должен помогать обществу

Сфера IT сегодня развивается семимильными шагами. Ежедневно на рынке появляются новые гаджеты, для решения сложнейших задач применяются уникальные программные решения, а искусственный интеллект больше не воспринимается людьми, как выдуманная диковинка из фантастических фильмов Стенли Кубрика.

Для того, чтобы осознать масштабы технологического прогресса, нужно вернуться всего на 10 лет назад. В 2010 году Стив Джобс впервые презентовал Apple iPad. В том же году была создана площадка для поиска инвесторов Kickstarter, благодаря которой мир увидел умные часы, 3D принтер, smart систему управления домом и многие другие вещи, которые навсегда изменили нашу жизнь.

За эти 10 лет технологии беспощадно поработили человечество. Повседневную жизнь уже практически невозможно представить без различных девайсов и гаджетов. Друзья, у нас появились цифровые деньги! А что творят нейросети? А про расширенную/дополненную реальность все слышали? Это больше не фантазии из фильмов или книг. Теперь это наша реальность.

Учитывая темпы развития информационных технологий, логично предположить, что в следующие 10 лет мир увидит еще больше невероятных вещей. И уж трудно представить, что будет через 20 лет. В очередном скачке цифровых достижений IT компаниям отведена особенная, даже ключевая роль.

Спрос на айти-специалистов растет в геометрической прогрессии. С каждым годом появляются уникальные профессии в этой сфере. И не нужно быть аналитическим гением, чтобы понять очевидное – в будущем умение кодировать станет таким же необходимым навыком, как умение рисовать или писать.

Влияние информационных технологий часто недооценивается ввиду их неотъемлемой части нашей повседневной жизни. Но по сути, сам факт безальтернативности выбора означает колоссальное влияние индустрии на общество. Следовательно, вопрос социальной ответственности IT компаний приобретает особо повышенную актуальность.

Согласно последним данным Госстата, сфера IT в Украине растет ежегодно на 25-30%. Для понимания масштабов – только за прошлый год украинские компании экспортировали услуг на почти 2,5 млрд долларов. Это 16% от общего экспорта услуг Украины.

На рынке сейчас работают около 4 тысяч компаний. Основные игроки – EPAM, SoftServe, GlobalLogic, NIX, Infopulse, EVO, ZONE3000, Genesis. На самом деле, этот список можно перечислять бесконечно. О всех самых крупных компаниях можно будет прочитать на сайтe Lepta.

Доходы украинской IT-индустрии в 2019 году составили приблизительно 5 млрд долларов. А поскольку любой бизнес по определению является социально ответственным, IT-компании не являются исключением и также должны обществу, не меньше остальных.

Вы скажете: "Но ведь айти-компании не несут столь значительного негативного воздействия на жизнь и здоровье человека, как производители табака или алкоголя". И будете правы. Мы убеждены, что социальную ответственность IT-индустрия должна проявить ввиду своего значительно большего влияния на мир в целом.

Не секрет, что система образования в Украине далека от совершенной. Еще более печальная ситуация с цифровой грамотностью. Лишь половина украинцев в возрасте от 18 до 70 лет владеет цифровыми навыками на среднем уровне, 38% граждан имеют навыки ниже среднего, а еще 15% – не имеют их вовсе.

IT-сектор мог бы помочь реформировать образование в стране с технологической точки зрения. Поскольку данная сфера бизнеса с каждым годом набирает все больших оборотов, а Украина уже сегодня лидирует в Европе по количеству экспортированных IT услуг, логичным будет проинвестировать в образование будущих цифровых гениев. Тем более, что спрос на действительно крутых специалистов в этом сегменте бизнеса колоссальный.

Старшеклассники, студенты, безработные, люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные и даже пенсионеры – среди них может быть следующий Стив Джобс или Билл Гейтс. Государство не в силах обучить всех. Так почему бы не проявить реальную социальную ответственность, которая принесет плоды и экономике страны в целом, и самой компании в частности?

Мировые корпорации лезут из кожи вон, чтобы оказаться на первых позициях рейтингов КСО, поскольку знают, как это важно для развития компании. В 2019 году в десятку самых ответственных компаний мира попали четыре IT-компании: Microsoft, Google, Intel и Cisco. Стоит ли говорить, что ни одна украинская компания в целом, а не только из сферы IT, не была представлена в ТОП-100 лучших по КСО?

Ситуацию необходимо улучшать самым кардинальным образом. Однако на первом месте для украинских компаний должны быть не места в мировых рейтингах, а благополучие своих же граждан.

Поддержка и выделение грантов для стартапов, точечное бесплатное обучение программированию молодежи и пожилых людей, поддержка и скаутинг лучших школьников/студентов, цифровые программы обучения для детей, в том числе с ограниченными возможностями – все эти программы не требуют больших финансовых вливаний.

Одним из примеров социальной ответственности может стать проект GO Friends IT Academy, который инициировала команда благотворительного фонда "Благомай". Цель проекта – помочь детям-сиротам, выпускникам и воспитанникам детских домов и интернатных учреждений освоить IT профессию и стать полноправными и успешными членами общества.

Обучение цифровым навыкам, естественно платное, и фонд собирает для этого деньги. Украинские IT компании могли бы закрыть этот вопрос, организовав бесплатные курсы по выбранным тематикам. Это был бы очень показательный элемент социальной ответственности и пример того, какие инициативы может и обязана поддерживать IT индустрия. Детальнее о фонде и самом проекте можно узнать ТУТ.

Мы будем благодарны нашим читателям и экспертам за их мысли о том, какой конкретно должна быть социальная ответственность IT компаний. Присылайте свои предложения на obozrevatel@lepta.in.ua.

