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31 января • обновлено в 10:34
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Вышли из авто и начали бить: в Николаеве устроили самосуд над виновником смертельного ДТП. Видео

2.3т
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В Николаеве местные жители устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину.

Как местный сайт "Новости N", ДТП произошло 30 января. Очевидцы рассказали, что "Мерседес" мчался на большой скорости по встречной полосе для пассажирского транспорта. По ходу движения автомобиля выбежала женщина. Он не успел отреагировать и сбил ее. От удара пострадавшая отлетела на тротуар. Вследствие травм женщина погибла (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В результате сильного удара в авто разбилось лобовое стекло и сработали подушки безопасности. Кроме того, он смог остановиться только примерно в 50 метрах от места ДТП.

Вышли из авто и начали бить: в Николаеве устроили самосуд над виновником смертельного ДТП. Видео

novosti-n.org

По словам водителя, сразу после аварии возле него остановилось несколько автомобилей, ехавших в попутном направлении, из них выскочили водители и начали его избивать. Расправу прекратили прохожие, а потом и наряд патрульной полиции, прибывший на место происшествия.

25-летнему водителю разбили лицо. Он заявил, что намерен обращаться в полицию.

Позже полиции Николаевской области подтвердили, что погибшая женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

"Сообщаем, что в информации о нынешней ДТП с участием автомобиля Mercedes была подана неточная информация. Женщина переходила дорогу в неустановленном для перехода месте, а не на нерегулируемом переходе, как было раньше", – сказано в сообщении правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре трое молодых людей вычислили мужчину, который стрелял из пневматического пистолета по бездомным животным и решили устроить самосуд.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Николаев
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