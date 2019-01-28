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Вышиванку на помойку: украинский скульптор оскандалился дерзкой выходкой

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Бывший студент киевской Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры, переселенец с Донбасса Спартак Хачанов оскандалился неоднозначным перформансом об украинской вышиванке.

Как рассказал "the Бабель" ветеран АТО/ООС и преподаватель вуза, доцент кафедры дизайна Владимир Харченко, одиозный скульптор сделал макет традиционной национальной одежды из сала с чесноком, калины и свиных хвостов, а после представления демонстративно выбросил это в мусорку.

"Вышиванку на помойку — это для меня плевок в душу. Хачанов говорит, что имел в виду чиновников, которые переоделись в вышиванки, но продолжают делать то, что и делали, строят из себя патриотов. Вот так этнический армянин видит борьбу с украинскими властями", — сказал преподаватель.

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Вышиванку на помойку: украинский скульптор оскандалился дерзкой выходкой

Facebook Спартака Хачанова

Вышиванку на помойку: украинский скульптор оскандалился дерзкой выходкой

Facebook Спартака Хачанова

Вышиванку на помойку: украинский скульптор оскандалился дерзкой выходкой

Соцсети

"Представьте себя рядовым украинцем, который приезжает в Ереван, берет национальную шапку и ср*т в нее. А потом говорит: "Это мой протест против властей, которые берут взятки". Хачанова интересует только всемирная слава, в любой способ", — продолжил он.

Спартак Хачанов

Спартак Хачанов

Facebook

Как писал OBOZREVATEL, ранее переселенец оскандалился провокационной инсталляцией "Парад членов" о войне на Донбассе, за что его отчислили из академии.

При этом он отказался переходить на украинский язык в учебном учреждении.

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Место
УкраинаКиев
Теги
скандалыфотографии
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