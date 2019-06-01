ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Вышиванка или форма СССР: в Украине разгорелся новый горячий спор

2.2тЧитать материал на украинском

В Украине прогремели последние звонки в школах. В этом году традиционно разгорелся новый спор из-за одежды выпускников: кто-то выступает за форму, кто-то предпочитает видеть своего ребенка в вышиванке.

Согласно опросу OBOZREVATEL, большинство все же использовали для этого праздника национальную одежду. Так, вопрос был таким: "Последний звонок в Украине: ваши дети были на празднике в школьной форме?".

30% ответили, что отказались от нее в пользу вышиванки. 24% ответили, что обошлись без дресс-кода. 23% одели торжественный черный низ, белый верх.

Новости
"Это позор!" Полякову раскритиковали за наряд ко Дню вышиванки

Последний звонок в Украине

Последний звонок в Украине

Trust.UA

12% пришли в форме советского образца, а 11% – в современной.

Вышиванка или форма СССР: в Украине разгорелся новый горячий спор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске на территории одного из детских садов ("Вышиванка") сотрудники устроили грядки в форме гроба, после чего разгорелся скандал.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
8
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Характерный вышивной узор будет прекрасно смотреться даже на лацканах строгого делового костюма. Но это только в особо запущенных клинических случаях...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mdn Ndm
Mdn Ndm
Черный низ и белый верх- это униформа офисных сотрудников, что в этом нарядного?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Юг Руси
Юг Руси
Ещё б в шаровары облачились, для большего смеха 😁
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Блоги / мнения