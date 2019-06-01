Вышиванка или форма СССР: в Украине разгорелся новый горячий спор

В Украине прогремели последние звонки в школах. В этом году традиционно разгорелся новый спор из-за одежды выпускников: кто-то выступает за форму, кто-то предпочитает видеть своего ребенка в вышиванке.

Согласно опросу OBOZREVATEL, большинство все же использовали для этого праздника национальную одежду. Так, вопрос был таким: "Последний звонок в Украине: ваши дети были на празднике в школьной форме?".

30% ответили, что отказались от нее в пользу вышиванки. 24% ответили, что обошлись без дресс-кода. 23% одели торжественный черный низ, белый верх.

Последний звонок в Украине Trust.UA

12% пришли в форме советского образца, а 11% – в современной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске на территории одного из детских садов ("Вышиванка") сотрудники устроили грядки в форме гроба, после чего разгорелся скандал.

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