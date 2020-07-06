Выше, чем в Европе: в ВОЗ озвучили неутешительную статистику по COVID-19 в Украине

В Украине среднее количество положительных результатов теста на COVID-19 выше, чем в европейских странах.

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С таким заявлением на брифинге выступил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт, передает УНИАН. Речь идет о показателе на 100 тысяч населения.

"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", – отметил Хабихт.

Он подчеркнул, что увеличение объема тестирования, диагностика, а также отслеживание контактов и лечение больных является очень важным. Также многое зависит от соблюдения противоэпидемических мер.

"Кроме того, это зависит от каждого из нас – как мы соблюдаем гигиену рук, или носим маски. Ведь только так мы сможем преодолеть коронавирус", – пояснил Хабихт.

В целом ситуация в мире, по его словам, пока не позволяет сказать о том, что пандемия идет на спад.

"В Западной Европе ситуация немного улучшается – в Восточной – становится хуже и есть сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру", – подчеркнул представитель ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 6 июля, в Украине официально подтверждено 49 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 543 выявлено за минувшие сутки, что на 280 меньше, чем за день до этого. От COVID-19 в стране умерли уже 1 262 человека (+13 в сутки), а 21 703 пациента (+327) полностью побороли болезнь.