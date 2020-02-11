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11 февраля • обновлено в 09:25
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Выше +40 и пустыня: климатолог заявила об адском лете в Украине

1.3т
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На севере Украины к середине ХХI века температура может вырасти на три градуса.

Такой сценарий возможен, если человечество не начнет активно противостоять глобальному потеплению, считает климатолог Укргидрометцентра Светлана Краковская, пишут Тексти.org.ua.

"К концу века у нас будет повышение температуры на 5-6 градусов. Но боюсь, что ощутить на себе подобные температурные аномалии сможет не так уж много людей. Потому что когда мы говорим, что температура возрастет в среднем, то речь идет о среднем показателе в течение всего года. В то время как в реальности мы будем иметь дело со значительными температурными колебаниями, когда в отдельные летние дни у нас будет превышение температуры на 10 и более градусов. Такие температурные аномалии выдержит точно не каждый..." – предупредила она.

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В Украине к концу этого века может образоваться пустыня

В Украине к концу этого века может образоваться пустыня

Иллюстрация

На вопрос, будет ли летом в Украине более, чем 40 градусов тепла, Краковская ответила:

"У нас больше 40 градусов уже было. Уже зафиксирован рекорд по Украине - 42 градуса в Луганской области. К середине столетия мы будем иметь более 40 градусов по всей территории Украины. При этом у нас будет меньше осадков в южной Украине, что приведет к опустыниванию".

Как сообщал OBOZREVATEL, как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, большинство украинцев (60%) обеспокоены проблемой глобального изменения климата.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Тег
погода
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
При условии, что название Украина останется...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иваненко Виталий, никуда Украина не денется))))чурка ты тупая скорее роция развалиться а если Украины не станет не станет и роции аж до Китая если все развалиться тоиаэс тоже )))))))))))))))
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
В России будет +30, это нормально
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