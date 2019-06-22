Выселят уже через неделю: в Киеве парню-сироте нужна помощь

24-летнему Анатолию Тымчуку, инвалиду 1-й группы, нужна финансовая помощь и жилье.

С призывом о помощи Анатолий обратился в Facebook. По его словам, на днях ему придется выселяться из Центра социально-психологической помощи. Ведь там его приютили бесплатно, но срок проживания уже подходит к концу.

"Здравствуйте всем, кто читает пост, пожалуйста, отзовитесь на мою проблему, умоляю вас. Распространите пост по группам, на свои страницы. Мне уже нужно выселяться из кризисного цeнтра. Меня приняли бесплатно на месяц. Срок ужe вышел, нужно покидать центр. Я нe знаю куда идти. Если вы поможете, я буду благодарен. Бог вам вернет втройне", - написал Анатолий.

Ранее про молодого человека снял отдельный сюжет телеканал "Киев". Оказалось, что после родов его психически больную мать лишили родительских прав, а мальчика отправили в детский дом в Житомирскую область.

Когда Анатолий достиг совершеннолетия, его перевели в дом престарелых. Но парень не опустил руки, ему удалось поступить, а затем и успешно закончить училище для людей с инвалидностью. Правда, далее дорога снова повела Анатолия Тымчука в дом престарелых, но он запротестовал.

"Хочу и дальше жить своей жизнью, а не доживать, как люди приклонного возраста. Я очень хочу поступить в киевский университет, не знаю, получится ли. Самое главное - хочу, чтобы у меня было свое жилье", – рассказал Анатолий.

По закону, парню положено жилье. Он боролся за него сначала в Житомире, затем и в столице. Везде лишь разводят руками, так как очередь достаточно велика. Как указано в сюжете, лишь 2% получают обещанные государством квартиры.

Молодой человек регулярно обращается в Киевскую администрацию, встречался с 5-м президентом Петром Порошенко, пока каких-либо результатов нет. Сейчас парень проживает в Киевском центре социально-психологической помощи. Но уже в ближайшие дни оттуда его могут выселить.

Анатолий Тымчук

Несмотря на социальные выплаты, а также работу (Анатолий пишет публикации в Facebook, а также работает с "фоторедактором"), денег на жизнь едва хватает.

Поэтому парень просит помочь ему и материально: 4149499104393762 Анатолий Иванович Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов финансовой помощи для Украины.

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