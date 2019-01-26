Высадка из транспорта за неоплату проезда: украинцы резко высказались о водителях

В Житомирской области 21-летняя девушка погибла от переохлаждения внутренних органов после того, как ее высадили из маршрутки между населенными пунктами из-за отсутствия денег на проезд.

Позднее в Коломые водитель маршрутки высадил 11-летнюю девочку на мороз из-за неоплаты.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, считают ли они правомерными такие действия водителей.

Согласно результатам проведенного опроса, 49% украинцев признают бесчеловечным такое поведение, отметив, что у людей бывают разные жизненные ситуации.

Ирина Дворецкая, трагически погибшая на Житомирщине Олевськ.zt.ua

Еще 23% ответили, что у водителя нет на это прав и в подобных случаях он должен вызвать полицию.

Вместе с тем, 15% респондентов в целом поддержали высадку пассажиров без денег на проезд, однако подчеркнули, что подобным образом нельзя поступать с детьми, пенсионерами и беременными.

Полностью согласны с категоричным раскладом 13% опрошенных. "А как иначе? Общественный транспорт – не благотворительность", – ответили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, перевозчик из Житомирщины после гибели студентки оказался в центре скандала. Как стало известно, ООО является монополистом на рынке пассажирских перевозок. Якобы именно поэтому водитель смог позволить себе высадить девушку среди дороги.

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