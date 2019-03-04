''Вырву кадык, с*ка!'' Гордону пригрозили убийством: он назвал фамилии

Члены политической силы "Свобода" Ирина Фарион и Игорь Степура пожелали смерти журналисту Дмитрию Гордону.

Такая реакция вызвана заявлением журналиста в одном из недавних интервью о том, что он не любит лидера украинского националистического движения Степана Бандеру.

Фарион недавно в Facebook назвала Гордона "тварью", "врагом" и пожелала ему "сдохнуть в диких муках". Такую же позицию занял заместитель главы Кировоградской областного совета: "Надо, чтобы оно сдохло. Следом за Бузиной".

На скандальные заявления политиков Гордон ответил в своем блоге, призвав правоохранительные органы отреагировать на их угрозы.

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"Фарион надо рассматривать как психически больного человека или же она является агентом ФСБ России. Такие, как Фарион, в переломные моменты нашей истории поднимают головы и начинают стравливать людей... Нет, чтобы успокоиться, дать стране окрепнуть, справиться с внешним врагом", — ответил Гордон.

"Хочу сказать Степуре: ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с*ка. Ты это мне сказал? Скажи мне это в глаза", — обратился журналист к политику.

Также он сообщил, что немедленно обратится с официальным письмом в ГПУ, СБУ и МВД с требованием разобраться в ситуации и принять меры.

Гордон потребовал немедленной реакции от кандидата в президенты Украины от "Свободы" Руслана Кошулинского. "Или исключить Фарион из партии, или сняться с выборов", — сказал он.

Позже Фарион ответила на скандал с Гордоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гордону к офису подбросили отрезанную голову. По словам журналиста, за этим стоит кандидат в президенты Украины.

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