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24 января • обновлено в 11:08
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Вырвали страницы: скандал с учебниками по истории Крыма получил продолжение

2.1т
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В аннексированном Россией Крыму в школы вернули учебники, в которых рассказывается о "крымских татарах-коллаборантах" в годы Второй мировой войны.

Страницы с этими высказываниями просто вырезали, сообщает "Крым.Реалии".

По словам родителей 10-классников, учебники остались прежними, только с вырванными шестью страницами, где было указано, что в ходе Второй мировой войны "большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали".

В крымские школы вернули скандальные учебники по истории

В крымские школы вернули скандальные учебники по истории

ru.krymr.com

Скандал с учебниками по истории Крыма разгорелся в начале 2019 года. Работники сферы искусств и образования полуострова и юристы ​обратилась к подконтрольному Кремлю министру образования Крыма с просьбой изъять эти учебники по истории.

В крымские школы вернули скандальные учебники по истории

В крымские школы вернули скандальные учебники по истории

ru.krymr.com

В крымские школы вернули скандальные учебники по истории

В крымские школы вернули скандальные учебники по истории

ru.krymr.com

После этого появилась информация об изъятии учебника из школьных библиотек. 25 марта в ответе Министерства образования Крыма на запрос юриста Ленуры Енгулатовой сообщили, что российский учебник "История Крыма" для 10 класса не используют в школах полуострова.

11 мая сообщалось, что власти Крыма решили "заклеить", "закрасить" и "вырезать" скандальные абзацы учебника по истории.

В крымские школы вернули скандальные учебники по истории

В крымские школы вернули скандальные учебники по истории

ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму в школьном учебнике крымскотатарского языка демонстративно указано, что он "неродной".

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Опять будут замалчивать! Как в советское время про фaшистов из Прибалтики, Венгрии, Румынии, как про бaндеровцев. Типа, "свои же"! История ничему не научила!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В системе "Зрада-перемог" результат неопределенный. Дорогая редакция, яснее обозначайте точку зрения.
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Правду все боятся, потому что все врут
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