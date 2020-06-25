Вырубка деревьев приводит к разрушительным наводнениям в Карпатах, – эколог

Сплошная рубка деревьев в Карпатах разрушает экологическую функцию лесов по задержанию воды из-за сильных осадков.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал эколог Алексей Василюк. По его словам, на участках вырубки лесов дождями смывается почва, она вместе с деревьями и растениями является основным ресурсом для задержки лишней влаги.

"Восстановление почвы в горах может длиться веками, это не те условия, как в степях, например. Так, на этом месте снова вырастает лес, но накопленной годами почвы под ним нет. В следующем году вырубили другой участок, там тоже почва смылась, и так далее. В принципе, лес восстанавливается, но его экологическая функция сдерживания воды уменьшается с каждой последующей сплошной рубкой", – объясняет эколог.

В частности, Василюк обращает внимание на то, что лесники начали рубить деревья вдоль русла рек, что создает дополнительную опасность при наводнениях.

Наводнение на западе Украины Источник: Twitter Арсен Аваков

"Это вообще странно, потому что это самый последний лес, который можно рубить. По классификации такие леса называются противоэрозионными. Но в Карпатах мало дорог, и лесникам удобнее рубить вдоль реки, так как можно ехать по руслу", – говорит он.

Это все приводит, к тем ужасным событиям и последствиям, которые происходят в карпатском регионе.

"Теперь, когда выпадает немного больше дождей, вода просто стекает по склонам, где нет почвы и растительности, которые в себя вобрали избыток. Она более стремительно падает вниз, уносит за собой почву, камни, и дальше уже кинетическая энергия очень сильно возрастает, и это уже не просто поток воды, это огромная разрушительная масса ", – сказал эколог.

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