''Вырастил шавку'': россиян разозлил снимок Путина с Горбачевым

Сеть взбудоражило историческое фото, на котором лидер РФ Владимир Путин в молодости запечатлен с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Кадр был опубликован в Instagram главным редактором "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Нынешний российский лидер стоит за спиной Горбачева во время интервью и внимательно наблюдает за действиями своего предшественника.

Instagram Алексей Венедиктов

Пользователи бурно отреагировали на фото. Многие отметили, что Путин уже тогда знал, куда пристроиться. При этом, россияне удивились, что в те времена никто не рассмотрел сущности нынешнего президента.

"Вот так оно и происходит. Сначала носишь кому-то чемодан, а потом решаешь судьбу целой страны", "А главного мы-то не заметили", "Как они в нем ничего не разглядели", "Невольно вспоминаются слова песни: И носильщик такой молодой", "Вырастил шавку", – написали в комментариях.

Некоторые также подметили, что в России наблюдается круговорот властей. Так, Путина предупредили об опасности в его окружении. "Где-то в шестерках Путина бегает тот, кто займет потом его место", – сыронизировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горбачев назвал Путина человеком, который считает себя "заместителем Бога".

Горбачев также заявил, что Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time, поскольку ему удалось преодолеть кризис в стране, унаследованный после правления Бориса Ельцина.

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