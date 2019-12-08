"Выпустили три ракеты!" Бутусов указал на жесткую несостыковку в сводке ООС. Фото

Штаб ООС указал неправильные данные о том, какое оружие использовали боевики при обстрелах на Донбассе 7 декабря.

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook. По его словам штаб утверждал, что украинские позиции были обстреляны из противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Однако, бойцы ВСУ, чьи позиции находятся под Авдеевкой, прислали ему фотографии фрагментов управляемой ракеты, которая поразила блиндаж (чтобы посмотреть, доскролльте доконца).

Террористы на Донбассе Цензор

"Это 9М113 "Конкурс", это не гранатомет. И таких ракет противник выпустил три. И мины были не 82 мм, а 120 мм", – подчеркнул Бутусов.

Он заявил, что адекватных действий со стороны украинских солдат в ответ на обстрелы боевиков не последовало из-за того, что информирование штаба ООС было неточным.

Бутусов добавил, что никто из украинских воинов не пострадал, однако информацию стоит проверять для того, чтобы украинской армии доверяли.

Facebook \ Юрий Бутусов

Facebook \ Юрий Бутусов

Facebook \ Юрий Бутусов

Как писал OBOZREVATEL, 6 декабря бойцы Вооруженных Сил Украины ликвидировали на Донбассе двух террористов "Л/ДНР".

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