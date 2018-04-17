Украинских выпускников вузов ждет важное нововведение

Украинским выпускникам высших учебных заведений, которые учились по государственному заказу и обратились в центр занятости в течение одного года со дня окончания учебы, не нужно будет подавать направление на работу или справку о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства.
Как разъясняют в Кабинете министров Украины, недавно были согласованы нормативно-правовые акты по вопросам занятости с требованиями закона об образовании и другими действующими актами.
Также расширен перечень учреждений Государственной службы занятости, которые могут выдавать ваучеры для поддержания конкурентоспособности лиц на рынке труда.
Как сообщал "Обозреватель, украинцам значительно упростили поиск работы.
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