Украинских выпускников вузов ждет важное нововведение

Украинским выпускникам высших учебных заведений, которые учились по государственному заказу и обратились в центр занятости в течение одного года со дня окончания учебы, не нужно будет подавать направление на работу или справку о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства.

Как разъясняют в Кабинете министров Украины, недавно были согласованы нормативно-правовые акты по вопросам занятости с требованиями закона об образовании и другими действующими актами.

Также расширен перечень учреждений Государственной службы занятости, которые могут выдавать ваучеры для поддержания конкурентоспособности лиц на рынке труда.

Как сообщал "Обозреватель, украинцам значительно упростили поиск работы.