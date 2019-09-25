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27 сентября • обновлено в 19:58
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Выпрыгнул с 18-го этажа: в Польше самоубийца жестко искалечил украинца

12.2т Читать материал на украинском

В Варшаве (Польша) 26-летний мужчина выпрыгнул из небоскреба и разбился насмерть, жестко травмировав при этом 18-летнего украинца.

Как передает Onet.pl, самоубийца выбросился с 18-го этажа и упал на скамейку, где сидел гражданин Украины.

Парень потерял сознание, его госпитализировали с тяжелой травмой головы. Уточняется, что ЧП произошло в воскресенье, 22 сентября.

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Пострадавшим оказался уроженец Херсона и студент второго курса Академии Vistula, передает "Укринформ" со ссылкой на консульский отдел посольства Украины в польской столице.

Место ЧП

Место ЧП

Гугл-карты

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Польше зверски избили украинского студента. Пятеро поляков выбили парню зубы и бросили окровавленного на тротуаре.

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Место
Польша Варшава
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Livesey David
Livesey David
Смерть вырвала с польских грядок передовика такого-то. ))
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3
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Livesey David
Livesey David
Livesey David, Такой должен быть заголовок у этой статьи. ))
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3
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
любят поляки укропитеков )))
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3
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Cachko Elena
Cachko Elena
У меня такое впечатление,что в Польше одни украинцы.Какое событие не произойдет - везде замешаны украинцы.Ужас просто...
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7
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