Выпрыгнул с 18-го этажа: в Польше самоубийца жестко искалечил украинца

В Варшаве (Польша) 26-летний мужчина выпрыгнул из небоскреба и разбился насмерть, жестко травмировав при этом 18-летнего украинца.

Как передает Onet.pl, самоубийца выбросился с 18-го этажа и упал на скамейку, где сидел гражданин Украины.

Парень потерял сознание, его госпитализировали с тяжелой травмой головы. Уточняется, что ЧП произошло в воскресенье, 22 сентября.

Пострадавшим оказался уроженец Херсона и студент второго курса Академии Vistula, передает "Укринформ" со ссылкой на консульский отдел посольства Украины в польской столице.

Место ЧП Гугл-карты

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Польше зверски избили украинского студента. Пятеро поляков выбили парню зубы и бросили окровавленного на тротуаре.

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