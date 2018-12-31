Выползет оккупационная быдлота: Чубаров обратился с мощным призывом к Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров призвал жителей аннексированного Крыма отметить наступление Нового 2019 года по киевскому времени.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Отметим, таким образом жители украинского полуострова, захваченного РФ, встретят праздник на час позже оккупантов.

"Мне неинтересно, отмечаете вы Новый год или нет... Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 года в 24:00 по киевскому времени на свою улицу или двор (балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями вступление в 2019-й", — обратился к гражданам Чубаров.

"Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет лишь пьяная оккупационная быдлота", — добавил он.

Крымский полуостров StopFake

Как писал OBOZREVATEL, накануне оккупанты похвастались новым ''прорывом'' в Крыму — открытием трассы "Таврида" на 70-километровом участке между Феодосией и Керчью.

Также они заявили, что возвели стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. Россияне объяснили строительство заградительных конструкций "защитой от провокаций неадекватных радикалов".

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины подтвердили появление забора, отметив, что конструкция "сырая". Позже в сети показали видео.