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Выползет оккупационная быдлота: Чубаров обратился с мощным призывом к Крыму

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров призвал жителей аннексированного Крыма отметить наступление Нового 2019 года по киевскому времени.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Отметим, таким образом жители украинского полуострова, захваченного РФ, встретят праздник на час позже оккупантов.

"Мне неинтересно, отмечаете вы Новый год или нет... Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 года в 24:00 по киевскому времени на свою улицу или двор (балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями вступление в 2019-й", — обратился к гражданам Чубаров.

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"Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет лишь пьяная оккупационная быдлота", — добавил он.

Крымский полуостров

Крымский полуостров

StopFake

Как писал OBOZREVATEL, накануне оккупанты похвастались новым ''прорывом'' в Крыму — открытием трассы "Таврида" на 70-километровом участке между Феодосией и Керчью.

Также они заявили, что возвели стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. Россияне объяснили строительство заградительных конструкций "защитой от провокаций неадекватных радикалов".

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины подтвердили появление забора, отметив, что конструкция "сырая". Позже в сети показали видео.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
Теги
КрымНовый год-2019Новый год
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Вот и посмотрим как крымчане относятся к "аннексии" или может "оккупации", кстати что именно произошло, еще не определились?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ответ Чурбан-аге весьма прост- крымчане отметят Новый Год вместе со своей большой страной ровно в 00 часов по московскому времени!
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