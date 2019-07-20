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Выполнять не собираются? Главарь "ДНР" сделал подозрительное заявление о перемирии

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Главарь "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин заявил, что не верит в объявленное перемирие на Донбассе и назвал его "относительным".

Соответствующие слова террориста привел Telegram-канал Inside Donetsk.

"На последней встрече Контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь: их было очень много и, увы, заканчивалось все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделю длилась относительная тишина", — заявил Пушилин.

Новости
"Л/ДНР" выступили против Медведчука: Пушилин сделал заявление о Донбассе

Денис Пушилин

Денис Пушилин

denis-pushilin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" получили приказ о бессрочном перемирии, который предусматривает целый ряд мер. Его довели каждому из боевиков.

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Тема
Перемирие на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
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Мир Миру
Мир Миру
Гарантій щодо перемир"я хоче? Для цього Пушиліну треба явитись до СБУ, в Київ. 100-відсоткова гарантія "тиші".
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Так в чём дело ? В твоих силах внести разнообразие, глядишь и скепсиса поубавится ! Или тут шкурный интерес: главарём ДНР быть выгоднее, чем просто убежавшим вором, типа Януковоща ?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А что скажет главарь ВСУ ???
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