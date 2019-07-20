Выполнять не собираются? Главарь "ДНР" сделал подозрительное заявление о перемирии

Главарь "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин заявил, что не верит в объявленное перемирие на Донбассе и назвал его "относительным".

Соответствующие слова террориста привел Telegram-канал Inside Donetsk.

"На последней встрече Контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь: их было очень много и, увы, заканчивалось все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделю длилась относительная тишина", — заявил Пушилин.

Денис Пушилин denis-pushilin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" получили приказ о бессрочном перемирии, который предусматривает целый ряд мер. Его довели каждому из боевиков.

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