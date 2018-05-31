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"Выпали зубы": Собчак увидела голодающего Сенцова

4.6тЧитать новость на украинском

Российский политик и телеведущая Ксения Собчак поговорила по видеосвязи с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, который 16 мая объявил голодовку в российской колонии.

Как написала Собчак в Twitter, у режиссера уже выпало два зуба.

"У него действительно выпало два зуба, цинги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой, бледный", - сказано в сообщении.

По словам Собчак, она уговаривала Сенцова прекратить голодовку, но он заявил, что решение не изменит.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая незаконно осужденный в РФ по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

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Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовКсения Собчак
Место
Россия
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