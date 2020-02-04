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4 февраля • обновлено в 05:52
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Выпадет 40 см снега: на Украину надвигается ледяной шторм

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На западе Украины во вторник, 4 февраля, резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Еще хуже ситуация станет в ночь на 5 февраля. На западе Украины ожидается прирост снежного покрова в 20 см и до 40 см в горах.

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При этом порывы ветра достигнут 25 м/с. 4 февраля в западных регионах страны температура воздуха достигнет +6 градусов, в центре будет до +5, днем пройдут дожди. На востоке Украины ожидается +3…+5 градусов без осадков. На юге страны до +10 и сухо везде, кроме Одесщины.

В Киеве во вторник будет до +5 градусов, незначительный дождь.

Выпадет 40 см снега: на Украину надвигается ледяной шторм
Выпадет 40 см снега: на Украину надвигается ледяной шторм

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шо? Свынарня ффсее?
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