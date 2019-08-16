Вылил кипяток в рот: появилось первое видео с женщиной из Запорожья

В сети появилось первое видео с пострадавшей Анастасией Шаповаловой из Запорожья, которую гражданский муж облил кипятком.

Его на своей странице в Facebook опубликовала волонтер Злата Некрасова, которая помогает женщине. Ведь 25-летняя Настя – круглая сирота, а лечение ежедневно обходится ей в 7 тыс. гривен (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

После нападения неадекватного сожителя женщина получила 21% ожогов тела, а также повреждения слизистой оболочки горла (он вылил ей кипяток в рот, когда та спала).

Анастасия Шаповалова Скриншот видео

Как рассказывает Некрасова, в больницу к Анастасии пришла мать ее гражданского мужа и попробывала вывести из себя. Она попыталась предъявить пострадавшей претензии в том, что ее сыну грозит слишком большой срок (15 лет), и спросила Настю, жалеет ли она о чем-то.

Кроме того, мать жестокого мужчины обвинила волонтера, которая помогает Анастасии, в том, что она якобы "закладывает ей бананы в уши".

По словам Некрасовой, пострадавшей уже сделали операцию и пересадили кожу в области кисти, плечевого сустава, левого глаза и шеи.

Сама Анастасия отметила, что после операции у нее все болит, но она терпит, благодаря обезболивающим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Запорожье 2 июля парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Она попала в больницу в критическом состоянии и умерла спустя неделю.

Парень Анастасии Ковалевой – 28-летний Виталий Чайковский из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал и часто ревновал Настю.

Виталию избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

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