Доброго времени суток!

Хочу написать свою историю несложившегося отдыха в Египте, что бы предостеречь людей, которые решат воспользоваться туристическим оператором JoinUp, а также "авиакомпанией" BravoAirways ("авиакомпания" именно в ковычках, так как это шарашкина контора, которая не несёт ответственности ни за что, в том числе и за вашу жизнь). Обо все по порядку.

Туристическое агентство подобрало мне тур по моему бюджету. К сожалению, это оказался туроператор JoinUp. Проблемы начались уже за 2 дня до вылета. Рейс поставили на 02.00 из аэропорта Жуляны. Для меня было проблемой туда добираться. Ладно. Проблему решила, выход нашла. Bla-bla-car помог. Через 2 часа позвонили, что вылет перенесли на 5 утра. Я в ужасе. Среди ночи искать транспорт, что бы добраться в аэропорт с мамой (61год) и с ребёнком. Ладно... И эту проблему решили. Уже стоя на пороге с чемоданом позвонила менеджер из турагенства и сказала, что вылет снова перенесли с 5 утра на 18.55. И поменялся аэропорт вылета с Жулян на Борисполь.

Начала судорожно соображать что мне делать. На чем ехать и когда. И не перенесут ли снова рейс на более раннее время. Оставаться дома до утра или выезжать и всю ночь и полдня сидеть в аэропорту. Было решено остаться дома до утра. Ребёнок и мама уже легли спать и тут снова позвонили из турагенства и сказали, что нужно срочно выезжать, так как вылет снова перенесён на 6 утра! У меня шок! В 4й раз перенесли время вылета! Снова помог Bla-bla-car. Машина была найдена, выехали. В аэропорт приехали в 00.30 29.06. Смотрю расписание - рейса нет! Подхожу в справочную... Я уже не первая интересуюсь этим рейсом. Отвечают, что это не их рейс и они ничего о нем не знают. Так как авиакомпания была изменена с AirUp на BravoAirways. И самолёты этой компании вылетают только из Жулян. Попросили подождать. Позвонила менеджеру турагенства (Катюша, большое спасибо за круглосуточную поддержку и информацию). Также сказала ожидать, пока она дозвонится оператору. Не дозвонилась.

Позор такому туроператору, у которого горячая линия не работает ночью! Позвонили в "авиакомпанию" - телефоны молчат. Через час рейс BAY2027 появился в расписании и время вылета... 11.30. У меня ужас.. Уехать из аэропорта не могу, вдруг время вылета снова изменится. Спасибо любимой подруге за поддержку и предложение переночевать у них. Остались в аэропорту. Нашли свободные места. Ребёнок лёг спать (прости меня, родной, за все перенесенные неудобства и нервы, я тебя очень люблю. Ты умничка, что держался молодцом). Ладно, раз вылет в 11.30,значит регистрация с 09.30. Пошли вторые сутки, как я не спала. Досидели до 09.30... Регистрация не объявлена, в справочной не располагают информацией о данном рейсе, на горячую линию JoinUp дозвониться нельзя. Турагенство также не может никуда дозвониться.

Собралась уже целая компания, которые ещё желали улететь на данном рейсе. Спасибо вам за позитив и шутки, на которых мы держались стойко. В 11.00 наконец-то дозвонилась в JoinUp. Мне ответили,что... Мой самолёт улетел из аэропорт Борисполь в 06.00... Спрашиваю - это шутка какая-то?.. Попросили подождать... Сказали, что они не располагают никакой информацией о вылете. Товарищи!!! Ведь это вы организовывали поездку! Ведь это вы заключаете договора с авиакомпаниями! Как понимать то, что вы ничего не знаете??? Продолжать разговор со мной не стали. Отключились. Ладно. Ждём. В справочной дали информацию о том, что скоро начнётся регистрация и назвали номера стоек. Собралось человек 200... Все возмещены отсутствием информации. Стало шумно. Что бы мы не накаляли обстановку, нас убрали с 3 этажа на второй, где не было пассажиров. Ладно, ждём. Звоню представителю JoinUp, который обязан быть в аэропорту во время регистрации. Этот представитель (Сергей +380674690831) ответил, что он не располагает информацией!

Как??? Люди в ожидании уже 9-11 часов!!! За это время нам не было предложено ни воды, ни еды... НИЧЕГО! Начали снова возвращаться и требовать, что бы покормили хот бы детей! Через час требований обеспечили бутербродами и водой. Представитель JoinUp отказался выходить к людям и объясняться. Он вообще перестал отвечать на звонки! Так же, как и на горячей линии! Ладно. Провели регистрацию с вылетов в... 14.00!!! Шестой перенос времени вылета!!! Провели регистрацию скорее всего для того, что бы убрать нас с глаз других пассажиров. Сдали багаж, получили посадочные талоны(на которых время вылета..... 11.30), прошли паспортный контроль, таможню. Люди разберись по DutyFree. Смотрим на табло... Время вылета... 15.00. Люди собрались возле ворот. D16... Кто не знает - это первый этаж, самые последние ворота.. Туалеты и антисанитария...

Люди на нервах, самолёта нет. По информации от неизвестных источников - самолёт забирает туристов из Туниса, которые 3е суток ожидают самолёт! Нервничаем... Самолёта нет. Информации нет. Агенты ничего не знают. Душно, дети голодные, хотят спать. Вода в DutyFree за 0,5л 1 евро. Бутерброд в кафе от 130 грн... Время вылета меняется в 8й раз на 15.30. Люди в бешенстве. Агенты убеждают, что самолёт прилетел и сейчас на дозаправке. Самолёта не видно! Проходит ещё полчаса в нервном напряжении. Время вылета меняется на 16.00. Люди звонят на телевидение, так как операторы не отвечают. Готовы бить стекла. Дети в слезах, уставшие и голодные. Подогнали SkyBus. Ирония судьбы... На SkyBus реклама Чернобыльских туров. Интуиция снова подаёт сигнал беспокойства... До этого, кстати, принтеры на регистрации отказывались печатать посадочные талоны. Везде уже мерещатся знаки.

Ладно. Пропустили нас в SkyBus. Везут... Куда-то далеко. Люди шутят - сейчас вывезут в поле и оставят там, что бы не голосили. Привезли к неизвестном самолёту (без единого опознавательного знака) на запасную полосу. Запустили в самолёт. Борт проводница как-то очень неуверенно и заикаясь провели инструктаж о действиях в случае аварийной ситуации. Ладно. Взлетели. Шутим, сейчас покружим и снова назад вернёмся. Покружили... 30 минут в небе. Стюардесса объявляет, что по техническим причинам возвращаемся в аэропорт Борисполь. Шок. Это шутка??? Нет, не шутка. Если кто не знает, переговаривается команда между собой на английском, что бы не создавать в панику среди пассажиров. Паника-таки была... Самолёт терпит крушение... Шок!!! Спасибо пилотам - приземлились нормально. Высадили из самолёта всех. Люди отказались возвращаться в терминал и стали требовать замены самолёта! Нас окружили тремя SkyBus, полицией и неизвестными в масках, с автоматами. Жара, солнце, ветер. Люди сидели прямо на посадочной площадке.

Никто ничего не объяснял. Вышел пилот и сказал, что он не полетит на этом самолёте и людей в него не посадит! Вызвали представителя аэропорта, вышел через полчаса требований. Объяснить ничего не смог. Сказал, что сейчас инженерная пригада отремонтируют самолёт и сразу полетим. Но команда пилотов отказалась лететь. Заказали, что полетим с новой командой. У людей шок - мы не самоубийцы и детей не посадим в этот самолёт. Потребовали покормить детей горячим обедом и дать воду. Воду раздали из самолёта. Про обед тишина. Сил нет... Такого безобразия ещё не видели! В ожидании Манны Небесной уже более 12 часов. По требованию дали нам номер телефона генерального директора BravoAirways. Дослушал до половины и отключился. В JoinUp не берут трубку! Вернулись в терминал. Пошла с ребёнком в DutyFree купить воды и печенья. Спасибо ребятам из DutyFree за моральную поддержку. Вернулись к воротам. Все-таки нам принесли горячие обеды и раздали воду. Покушали впервые за сутки! Информации нет. Сочувствую девочкам-агентам...

Еле держались от гнева 200 человек. Сообщили, что самолёт почти отремонтировали в 20.00 полетим на нем. Люди требуют другой самолёт! Люди требуют техническое заключение об исправности самолёта, на котором хотят везти. Через 2 часа передали заключение от генерального директора авиакомпании, что самолёт исправен. В документе нет ни даты, когда самолёт должен был вылететь, ни времени, ни номера борта, ни регистрационного номера документа,ни печати. В общем бумажка по-быстрому сляпанная. Вызвали полицию. Спасибо полиции! Удивлена, что благодарю полицию. Но они действительно молодцы. Шли на контакт и предложили написать коллективное заявление-жалобу. Написали. Новый самолёт так и не предоставили. 3 человека из 200 согласились лететь на этом самолёте. Вылет на 23.30. Не позже, так как если сутки закончатся, то люди вправе будут потребовать обратно свои деньги. Агенты ответили, что самолёт почти впорядке и лететь можно. Почти в порядке? Ребята!!! Полсамолета детей! В общем, забрала я багаж. И отказалась от полёта. На что пилот и пограничники ответили - правильно сделали. С нами ушло ещё 130 человек. 70 все-таки решились лететь. Делайте выводы. Буду судиться. Так просто это не оставлю.