Вылечилось от COVID-19 больше, чем умерло! В Украине подмечен положительный нюанс

В Украине впервые за одни сутки вылечилось от коронавируса COVID-19 больше пациентов, чем умерло от инфекции.
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Как сообщается в статистике Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро 11 апреля, выздоровело 79 человек, а умерло – 73.
Днем ранее было зафиксировано 69 летальных случаев, а 61 пациент выздоровел.
Всего по состоянию на утро 11 апреля в Украине официально подтвердили 2511 случаев коронавируса COVID-19.
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Как писал OBOZREVATEL, чуда не произошло: коронавирус добрался до последней области Украины – Николаевской. Заболели двое жителей Николаевского района, которые вернулись из Польши.
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