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11 апреля • обновлено в 11:35
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Вылечилось от COVID-19 больше, чем умерло! В Украине подмечен положительный нюанс

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В Украине впервые за одни сутки вылечилось от коронавируса COVID-19 больше пациентов, чем умерло от инфекции.

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Как сообщается в статистике Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро 11 апреля, выздоровело 79 человек, а умерло – 73.

Вылечилось от COVID-19 больше, чем умерло! В Украине подмечен положительный нюанс

Днем ранее было зафиксировано 69 летальных случаев, а 61 пациент выздоровел.

Всего по состоянию на утро 11 апреля в Украине официально подтвердили 2511 случаев коронавируса COVID-19.

Вылечилось от COVID-19 больше, чем умерло! В Украине подмечен положительный нюанс

Facebook Минздрава

Как писал OBOZREVATEL, чуда не произошло: коронавирус добрался до последней области Украины – Николаевской. Заболели двое жителей Николаевского района, которые вернулись из Польши.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

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