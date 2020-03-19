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19 марта • обновлено в 10:16
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Выкройки маски из хлопка и марли: как правильно сшить

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В сети появилось множество инструкций, как сшить защитную маску для лица в разгар коронавируса в мире.

К примеру, в YouTube можно найти видеоуроки, из которых можно узнать и выкройку и последовательность шагов по изготовлению этого средства гигиены (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как сшить маску для лица

Как сшить маску для лица

Иллюстрация

Маски шьют самые разнообразные: от обычных марлевых до хлопковых с забавными принтами.

Мастерицы говорят, что маски для лица также создают дополнительную нагрузку во время ходьбы и тренировок, благодаря чему становятся настоящим тренажером для кардиосистемы и дыхания.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне дефицита медицинских масок в стране и распространения коронавируса, появились рекомендации, как их можно сделать в домашних условиях.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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