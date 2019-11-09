"Выкопайте себе яму и живите в ней!" Крик души воина поразил украинцев

Доброволец Василий Поддубный, автор книг о войне на Донбассе, поразил сеть сильным постом-обращением к мирным жителям и тем, кто принимает риторику в отношении украинских бойцов: "Я вас туда не посылал".

Крик души воин опубликовал на своей странице в Facebook. Только за сутки пост собрал более 3000 лайков, 4,3 тысяч репостов и 200 с лишним комментариев.

Блиндаж Василий Поддубный / Facebook

Ниже приводим полный текст обращения украинского защитника:

Послушайте меня... Выйдите!

Да, выйдите из дома, когда пойдет дождь или засыплет землю снегом. Возьмите с собой немного вещей и идите в поле.

Выкопайте себе яму. Выдолбите в мерзлой земле, накройте крест-накрест стволами пихт, насыпьте сверху земли. Похоже на могилку?

Это называется Блиндаж.

Живите в нем. Да, прямо сейчас. Вам повезет, если не зальет водой, как кроличью норку. Потому что если зальет – должны постоянно вычерпывать воду.

И повезет, если не мороз. В таком случае попросите добрых людей, которых мы называли Волонтерами, привезти вам буржуйку.

И лекарств.

Живите в этой яме. Колите дрова, готовьте кашу, только не высовывайтесь. Потому что есть другие люди, которые должны вас убить.

Правда, весело?

Эти люди будут стрелять в вас с самого разнообразного оружия, начиная с АК и заканчивая "Буратинкой", который может сделать из вашего блиндажика пятиметровую воронку; разбрасать бревна на двести метров, а вас самих превратить в кровавую пыль.

Но не обращайте внимания. Живите обычной жизнью. Вам дадут бронежилет, автомат и патронов, чтобы не так страшно было.

Не переживайте. Будут дни, когда у вас не будут стрелять. И вы сможете размочить в подогретой водичке полотенце и обтереться ним, собирая из тела запах застоявшегося пота, болотистой сырости, запекшейся крови ...

Живите в этой яме несколько месяцев подряд. Забудьте, что такое электричество, телевизор, компьютер с его игрушками. Единственной вашей утешением будет книга (если додумались ее прихватить); единственной игрушкой – охота на мышей, которые переводят ваши скудные продукты.

Ночью крепко не спите. Упаси Бог! Вы должны услышать, когда подкрадется ДРГ, чтобы перерезать вам горло. Не пропустите этот интересный момент. Будет весело!

И днем ​​не спите. Надо работать.

Не обращайте внимания, что будете жить, как бомж. Иначе нельзя, сколько бы у вас денег не было. Такие условия. Если повезет, то сможете жить в заброшенном доме. Но не советую. Там к вам легче подобраться.

В блиндаже хоть какой-то шанс выжить.

Поживите так хоть немного...

Сделайте это ради тех, кого вы любите. Заплатите эту цену, чтобы они могли спать мирно, в тепле и тишине.

"Перед тем, как меня судить, обуйтесь в мои берцы, пройдите мой путь, взбейте ноги..."

Почувствуй-ТЕ то, что чувствовали другие.

И запомните: Я ВАС ТУДА НЕ ПОСЫЛАЛ!

Слова воина не оставили равнодушными многих пользователей сети. В комментариях под постом украинцы выразили благодарность и поддержку защитникам Украины на востоке страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появился впечатляющий пост украинского волонтера Юлии Вороны, который она адресовала российским оккупантам.

Напомним также, что ветераны АТО обратились к президенту Владимиру Зеленскогому в стриме украинской журналистки Янины Соколовой из-за разведения войск на Донбассе.

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