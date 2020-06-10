Полицейский устроил жуткую аварию на Житомирщине: погибла почти вся семья. Эксклюзивные детали

В Житомирской области возле села Скребеличи в страшной аварии погибла почти вся семья, в том числе двухлетняя девочка. Выжить удалось только ее молодой маме. За рулем автомобиля, который устроил ДТП, оказался полицейский. Жители говорят, что место трагедии очень опасно, поскольку видимость там ограничивает разросшийся лес.

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Чудом выжила только мама

По данным полиции, Mitsubishi Lancer выезжал со второстепенной дороги на перекресток и не уступил Daewoo, которые двигался по главной.

Вытаскивать людей пришлось спасателям Пресс-служба ГБР

В результате столкновения в Daewoo погибли 24-летний водитель, его 2-х летняя дочь, 46-летняя бабушка девочки и 50-летняя женщина. 20-летняя мама ребенка выжила, но попала в больницу.

За рулем Mitsubishi оказался 23-летний полицейский – инспектор следственного отдела Лугинского отделения полиции. Сейчас он находится в больнице под стражей. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения и выбора меры пресечения.

Также у него взяли образцы крови для анализа на алкоголь.

На месте аварии Пресс-служба ГБР

Возвращались с Троицы

То, что произошло на перекрестке у Скребелечи обсуждают местные жители сразу нескольких сел.

"20-летняя мать ребенка выжила чудом. После того как автомобили столкнулись, ее выбросило из машины. Жалко всех погибших. Маленькая девочка, молодой водитель, две их родственницы. Это ужасная авария. Сейчас мама девочки в больнице, вроде ее уже перевели из реанимации в обычную палату", – рассказал староста села Покалив Сергей Дмитриевич.

Также селяне говорят, что водитель Mitsubishi заснул за рулем и ехал на огромной скорости.

Daewoo был весь разбитым Пресс-служба ГБР

Одну из погибших зовут Алла Б. Об этом в Facebook сообщила ее сестра Татьяна Р. "Аллочка, сестричка моя. Еще вчера я тебя видела, а сегодня такое непоправимое горе. У меня нет слов, сердце плачет от боли, мы не можем смириться с гибелью такой чудесной семьи, светлая память вам", – написала родственница.

Погибший водитель, молодой парень, работал мастером в Овручском лесхозе. Он со своей семьей возвращался из села Тхорин, где гостили у кумовьев и праздновали Троицу.

Разбитая Mitsubishi Пресс-служба ГБР

Местные говорят, что этот перекресток у них считается неблагополучным. "Дело в том, что второстепенная дорога выходит сразу на трассу. Но там слева разросся лес, и нет обзора. А сама трасса в том месте идет с горы, поэтому автомобиль мог ехать быстро, дорога чистая и увидеть, что с лесной дороги кто-то выезжает невозможно", – объяснила жительница села Тхорин Мария.

По ее словам, осенью прошлого года тут произошла аналогичная авария, пострадал бус.