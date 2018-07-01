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"Выйди на*рен, щенок!" Под Донецком маршрутчик набросился на сироту

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В воскресенье, 1 июля, водитель автобуса по маршруту Славянск - Былбасовка отказался бесплатно провезти сироту и начал его душить.

Об этом на своей странице в Facebook написал пострадавший Влад Самусенко, отметив, что водитель сначала его обматерил.

"Сегодня я ехал к друзьям (1.07.2018. 14:41) я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск - Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - рассказал он.

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На видео, которое опубликовал Самусенко, видно, как водитель силой пытается выгнать его из салона, а потом, со словами: "Выйди на*рен из автобуса, щенок", принимается душить.

Судя с фотографий, на шее в пострадавшего осталось множество синяков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее горе-водитель на Львовщине вышвырнул ребенка с маршрутки.

Место
УкраинаСлавянск
Объект
криминал
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