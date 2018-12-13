МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год

2.8тЧитать материал на украинском

Кабинет министров рекомендовал в 2019 и 2020 году перенести рабочие дни для более удобного проведения новогодних и майских праздников.

Как говорится в проекте распоряжения Кабмина, из-за 1 мая в 2019 году и 1 января в 2020 году предлагается сделать рабочими следующие дни:

Вторник 30 апреля на субботу 11 мая (2019 год);

Понедельник 30 декабря на субботу 21 декабря (2019 год);

Вторник 31 декабря на 28 декабря (2019 год).

Новости
Выходные-2019 в Украине: когда и сколько будут отдыхать украинцы

"В 2020 году праздничный день 1 января попадает на среду, потому целесообразно перенести рабочие дни с понедельника 30 декабря и вторника 31 декабря на субботу 21 и 28 декабря соответственно", – сказано в распоряжении.

Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год
Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год
Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год
Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинцы в 2019 году получат 11 дополнительных выходных. Соответствующий график утвержден законом Украины "О труде".

Место
Украина
Теги
праздникработаКабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги