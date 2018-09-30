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Выходные в октябре: стало известно, сколько будут отдыхать украинцы

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Украинцы в октябре получат на один выходной день больше, чем в другие месяцы.

Рабочих дней во втором месяце осени будет 22, а выходных – 9.

Укороченных предпраздничных рабочих дней в октябре нет, но есть один праздничный, который выпадает на воскресенье. Это 14 октября – День защитника Украины.

Согласно распоряжению Кабмина, следующий за ним понедельник, 15 октября – выходной.

Таким образом, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27 и 28-е октября – это выходные дни.

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День защитника Украины – государственный праздник, который совпадает с Днем святой Покровы Пресвятой Богородицы, покровительницы украинского казачества. Праздник учредили в 2014 году, а выходным он стал в 2015-м. Кроме того, 14 октября - день создания Украинской повстанческой армии.

Ранее OBOZREVATEL предложил читателям 5 вариантов для осеннего отдыха на длинных выходных на Праздник Покровы.

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Темы
ПраздникиДень защитника УкраиныДень защитника 14 октябряПокров Пресвятой Богородицы
Место
Украина
Объекты
праздникпраздники-2018выходные
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