Выходные в октябре: сколько будут отдыхать украинцы

В октябре 2019 года украинцев ждут длинные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Украины (14 октября).

Согласно Кодексу законов о труде, общее количество рабочих дней в следующем месяце составляет 22. При этом выходных и праздничных дней в октябре будет 9.

Отметим, что 14 октября украинцы отмечают сразу три праздника — Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

Октябрь Иллюстрация

А так как эта дата выпадает на понедельник, в Украине будут выходные три дня подряд (12, 13 и 14 октября).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство социальной политики показало график праздничных дней в 2020 году для украинцев.

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