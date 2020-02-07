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7 февраля • обновлено в 09:51
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Выходные в марте: стало известно, сколько будут отдыхать украинцы

2.5т
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В марте 2020 года у украинцев будет 10 выходных дней. Количество будней при этом составит 21 день.

В первом месяце весны жителей Украины ждет дополнительный выходной. Поскольку 8 марта выпадает в 2020 году на воскресенье, праздник переносится и на понедельник, 9 марта, делая его нерабочим днем.

Новости
Выходные в 2020 году в Украине: когда будем отдыхать

В то же время пятница перед 8 марта не станет сокращенным днем, так как Международный женский день выпадает на воскресенье.

Названы выходные в марте

Названы выходные в марте

Liga

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может появиться новый государственный праздник – День сопротивления крымчан российской оккупации, который негласно отмечают 26 февраля.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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