Выходные в мае 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Общество 12:02, 24.04.2020

В мае 2020 года у украинцев будет 12 выходных дней. Количество будней при этом составит 19 дней.

Согласно распоряжению Кабинета министров, 1 мая будет выходной по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Так как он выпадает на пятницу, то украинцы будут отдыхать с 1 по 3 мая.

Сколько будут отдыхать украинцы в мае
pixabay.com

8 мая – День памяти и примирения – будет рабочим, но укороченным на один час.

День победы 9 мая приходится на субботу, поэтому понедельник, 11 мая, также будет выходным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько украинцы будут отдыхать до конца 2020 года.

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