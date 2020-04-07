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7 апреля • обновлено в 17:59
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Выходные в июне 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

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В 2020 году в июне традиционно отмечаются два праздника: День Святой Троицы и День Конституции Украины. В связи с этим украинцев ждут два дополнительных свободных от работы дня.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил информацию о том, когда и сколько выходных будет в июне 2020.

Так, в первый месяц лета в Украине будет всего 10 официальных выходных и 20 рабочих дней.

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Pixabay

Июнь 2020: выходные в Украине

Июнь 2020: выходные в Украине

buhoblik.org.ua

Православный праздник День Святой Троицы в нынешнем году отмечается в воскресенье, 7 июня, а следующий за ним понедельник, 8 июня, также будет выходным днем.

Таким образом будет три выходных подряд – 6, 7, 8 июня.

День Конституции Украины празднуется 28 июня. В 2020 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной день по поводу праздника перенесен на понедельник, 29 июня.

В этом случае украинцы также будут отдыхать три дня подряд – 27, 28, 29 июня.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году.

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Автор
Алина Мельник
Темы
новости Украины День Конституции Украины Праздники
Место
Украина
Теги
выходные праздник религия календарь
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