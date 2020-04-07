Выходные в июне 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

В 2020 году в июне традиционно отмечаются два праздника: День Святой Троицы и День Конституции Украины. В связи с этим украинцев ждут два дополнительных свободных от работы дня.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил информацию о том, когда и сколько выходных будет в июне 2020.
Так, в первый месяц лета в Украине будет всего 10 официальных выходных и 20 рабочих дней.
Иллюстративное фото
Pixabay
Июнь 2020: выходные в Украине
buhoblik.org.ua
Православный праздник День Святой Троицы в нынешнем году отмечается в воскресенье, 7 июня, а следующий за ним понедельник, 8 июня, также будет выходным днем.
Таким образом будет три выходных подряд – 6, 7, 8 июня.
День Конституции Украины празднуется 28 июня. В 2020 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной день по поводу праздника перенесен на понедельник, 29 июня.
В этом случае украинцы также будут отдыхать три дня подряд – 27, 28, 29 июня.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году.
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