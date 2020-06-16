Выходные в июле 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы не получат дополнительных выходных в июле 2020 года, так как в этом месяце нет больших праздников.

Так, во второй месяц лета в Украине будет всего 8 официальных выходных и 23 рабочих дня.

Выходные в июле 2020:

4-5 июля;

11-12 июля;

18-19 июля;

25-26 июля.

Июль 2020: выходные в Украине buhoblik.org.ua

Праздники в июле:

1 июля: День архитектуры Украины

2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины

5 июля: День Военно-Морских Сил Украины

6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

7 июля: День работника природно-заповедного дела

11 июля: Всемирный день народонаселения

12 июля: Всемирный день бортпроводника

12 июля: День рыбака

16 июля: День бухгалтера

18 июля: Международный день Нельсона Манделы

19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

26 июля: День флота Украины

26 июля: День работников торговли

28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля: День PR-специалиста

30 июля-3 августа: Курбан-байрам

31 июля: День системного администратора

Отметим, что украинцы будут дольше отдыхать в конце июня, когда страна будет отмечать День Конституции. В 2020 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной день по поводу праздника перенесен на понедельник, 29 июня.

В этом случае украинцы также будут отдыхать три дня подряд – 27, 28, 29 июня.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году.