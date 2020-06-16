Выходные в июле 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Украинцы не получат дополнительных выходных в июле 2020 года, так как в этом месяце нет больших праздников.
Так, во второй месяц лета в Украине будет всего 8 официальных выходных и 23 рабочих дня.
Выходные в июле 2020:
4-5 июля;
11-12 июля;
18-19 июля;
25-26 июля.
Праздники в июле:
1 июля: День архитектуры Украины
2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины
5 июля: День Военно-Морских Сил Украины
6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
7 июля: День работника природно-заповедного дела
11 июля: Всемирный день народонаселения
12 июля: Всемирный день бортпроводника
12 июля: День рыбака
16 июля: День бухгалтера
18 июля: Международный день Нельсона Манделы
19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
26 июля: День флота Украины
26 июля: День работников торговли
28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами
28 июля: День PR-специалиста
30 июля-3 августа: Курбан-байрам
31 июля: День системного администратора
Отметим, что украинцы будут дольше отдыхать в конце июня, когда страна будет отмечать День Конституции. В 2020 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной день по поводу праздника перенесен на понедельник, 29 июня.
В этом случае украинцы также будут отдыхать три дня подряд – 27, 28, 29 июня.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году.